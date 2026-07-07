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வணிகம்

ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் தங்கம் விலை சரிவு!

ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில், தேவை குறைந்ததையடுத்து, தங்கத்தின் விலை 10 கிராமுக்கு ரூ. 1,417 குறைந்து ரூ. 1,45,500 ஆக சரிந்தது.

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தங்கம் - (கோப்புப் படம்)

Updated On :7 ஜூலை 2026, 7:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில், தேவை குறைந்ததையடுத்து, இன்று நடைபெற்ற வர்த்தகத்தில் தங்கத்தின் விலை 10 கிராமுக்கு ரூ. 1,417 குறைந்து ரூ. 1,45,500 ஆக சரிந்தது.

மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில், ஆகஸ்ட் மாத விநியோகத்திற்கான தங்கம், 10 கிராமுக்கு ரூ. 1,417 குறைந்து ரூ. 1,45,500 க்கு வர்த்தகமானது.

சந்தையில் தேவை குறைவாக இருந்ததே இந்த விலை சரிவுக்குக் காரணம் என்றனர் ஆய்வாளர்கள்.

சர்வதேச அளவில், நியூயார்க்கில் தங்கத்தின் ஃபியூச்சர்ஸ் விலை 1.04 சதவீதம் குறைந்து அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 4,122.10 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது.

Summary

Gold prices on Tuesday dropped by Rs 1,417 to Rs 1,45,500 per 10 grams in futures trade.

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