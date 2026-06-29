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வணிகம்

பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகம்! ஐடி, ஆட்டோ பங்குகள் கடும் சரிவு!

இன்றைய பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் பற்றி...

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கோப்புப் படம் - IANS

Updated On :29 ஜூன் 2026, 11:47 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய பங்குச்சந்தையின் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி50 குறியீடுகள் இன்று (ஜூன் 29) சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.

மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 77,055.21 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலை 11.30 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 104.22 புள்ளிகள் குறைந்து 76,996.25 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 15.65 புள்ளிகள் குறைந்து 24,040.35 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

டாக்டர். ரெட்டிஸ் லேபரட்டரீஸ், ஸ்ரீராம் ஃபைனான்ஸ், எடர்னல் ஆகியவை நிஃப்டி50 குறியீட்டில் அதிக லாபம் ஈட்டிய நிறுவனங்களாக உள்ளன.

நிஃப்டி மிட்கேப், நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் முறையே 0.08 சதவீதம், 0.28 சதவீதம் சரிந்து வர்த்தகமாகின.

துறைசார் குறியீடுகளில், நிஃப்டி பார்மா அதிகபட்சமாக 2% உயர்ந்தது, உலோகம், நிதி சேவைகள், ரியல் எஸ்டேட், எஃப்எம்சிஜி குறியீடுகள் சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன. அதே நேரத்தில் நிஃப்டி ஐடி அதிக சரிவைச் சந்தித்தது. மீடியா, ஆட்டோ, பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் வங்கி குறியீடுகள் சரிவுடன் வர்த்தகமாகின்றன.

Summary

Stock Market: Sensex falls 100 pts, Nifty holds around 24,050; Nifty Pharma up 2%

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