கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: எண்ணெய், பெயிண்ட் பங்குகள் சரிவுடன் நிறைவு!

புதுதில்லி: மேற்கு ஆசியாவில் தொடரும் மோதல், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, பங்குச் சந்தையின் பலவீனமான போக்கு உள்ளிட்டவையால், இன்றைய வர்த்தகத்தில், எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் மற்றும் பெயிண்ட் உற்பத்தியாளர்களின் பங்குகள் சரிவுடன் நிறவடைந்தன.
இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷனின் பங்குகள் 4.53 சதவீதமும், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் 3.36 சதவீதமும், பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் 2.81 சதவீதமும், கன்சாய் நெரோலாக் பெயிண்ட்ஸ் பங்குகள் 3.77 சதவீதமும், ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் 2.89 சதவீதமும், ஷாலிமார் பெயிண்ட்ஸ் 2.55 சதவீதமும், பெர்ஜர் பெயிண்ட்ஸ் இந்தியாவின் பங்கு 1.67 சதவீதமும், இண்டிகோ பெயிண்ட்ஸ் 1.65 சதவீதமும் மற்றும் அக்ஸோ நோபல் இந்தியா 1.17 சதவீதம் சரிந்தன.
உலகளாவிய எண்ணெய் அளவுகோலான பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய், பீப்பாய்க்கு 8.25 சதவீதம் உயர்ந்து 78.92 அமெரிக்க டாலர்களாக உள்ளது.
அதிகரித்து வரும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் பலவீனமான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு, எண்ணெய் விநியோகத்தில் ஏற்படக்கூடிய இடையூறுகள் உள்ளிட்டவை, பணவீக்கத்தை அதிகரித்து, நிதி மற்றும் எரிசக்தி மற்றும் ரசாயனம் சார்ந்த துறைகளை பாதிக்கும்.
summary
Shares of oil marketing companies and paint manufacturers declined on Monday in-line with a weak trend in equities as deepening conflict in West Asia drove crude oil prices higher.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 1,048 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 313 புள்ளிகள் சரிவு!
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்! இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்!
பட்ஜெட் தினத்தில் ‘கரடி’ ஆதிக்கம்: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி கடும் வீழ்ச்சி!
தங்கம், வெள்ளி விலையை விடுங்க.. இதுதான் முக்கியம்! கவனியுங்கள்!!
வீடியோக்கள்
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...