பெட்ரோநெட் எல்என்ஜி பங்குகள் 9% சரிவு!

புதுதில்லி: மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஏற்பட்ட போர் சூழ்நிலை காரணத்தால், இந்திய பங்குச் சந்தை சரிவை எதிர்நோக்கி வருகிறது.
கத்தார் எல்என்ஜி உற்பத்தியை தற்காலிகமாக நிறுத்தியதால், எரிவாயு இறக்குமதியாளரான பெட்ரோநெட் எல்என்ஜி லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பங்குகள் இன்றைய வர்த்தகத்தில் 9 சதவீதத்திற்கும் மேல் சரிந்தன.
பிஎஸ்இ-யில் பெட்ரோநெட் எல்என்ஜி பங்கு 9.27 சதவீதம் சரிந்து ரூ.280.50 ஆக முடிந்தன.
என்எஸ்இ-யில், நிறுவனத்தின் பங்குகள் 9.28 சதவீதம் சரிந்து ரூ.280 ஆக முடிவடைந்தன.
தனது எரிவாயு தேவைகளில் கணிசமான பங்கிற்கு கத்தாருடன் நீண்டகால எல்என்ஜி ஒப்பந்தங்களைச் சார்ந்திருக்கும் இந்தியா, சரக்குகளின் போக்குவரத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இதனால் தொழில்துறை நுகர்வோர் மற்றும் நகர எரிவாயு விநியோக நிறுவனங்களுக்கான விநியோகம் 40 சதவீதம் வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
Shares of gas importer Petronet LNG Ltd on Wednesday dived over 9 per cent as Qatar halted liquefied natural gas production after its facilities came under attack amid the ongoing West Asia conflict.
