தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்வு! எவ்வளவு?

Updated On :20 மார்ச் 2026, 4:17 am

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 400 உயர்ந்துள்ளது.

மத்திய கிழக்கு போா் பதற்றம் காரணமாக கடந்த சில நாள்களாக சா்வதேச அளவில் தங்கத்தின் விலை தொடா்ந்து சரிந்து வருகிறது. அந்த வகையில் சென்னையில் கடந்த வாரம் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,960 குறைந்தது. தொடா்ந்து இந்த வாரமும் விலை குறைந்த வண்ணம் இருந்தது.

மாா்ச் 16-இல் சவரனுக்கு ரூ.400-ம், மாா்ச் 17-இல் சவரனுக்கு ரூ.480-ம், மாா்ச் 18-இல் சவரனுக்கு ரூ.640-ம் குறைந்தது.  

வியாழக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ.2,160 குறைந்த நிலையில், மாலை மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.3,200 குறைந்து ரூ.1,11,200-க்கும் விற்பனையானது. ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.5,360 குறைந்தததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

இந்த நிலையில், ஒரு வாரத்துக்குப் பிறகு வெள்ளிக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 400 உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 13,850-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,800-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதனிடையே, வெள்ளியின் விலை இன்று காலை நிலவரப்படி கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 260-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,60,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தொடர்புடையது

தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி குறைவு! எவ்வளவு?

5 நாள்களுக்குப் பிறகு தங்கம் விலை உயர்ந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைவு! தங்கம் விலை உயர்வு!

தங்கம் விலை குறைவு! வெள்ளி எவ்வளவு??

வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 22 முதல் 28 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh
Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar
தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா
