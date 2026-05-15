ஃபுஜியாமா பவர் சிஸ்டம்ஸ் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் இரட்டிப்பு!

புதுதில்லி: ஃபுஜியாமா பவர் சிஸ்டம்ஸ், மார்ச் வரையான காலாண்டில் அதன் நிகர லாபம் கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இருமடங்கிற்கும் மேலாக உயர்ந்து ரூ. 106.3 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.
மார்ச் 2025 அன்று முடிவடைந்த காலாண்டில், நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் ரூ. 51.2 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் தெரிவித்தது.
இந்தக் காலாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மூலம் ஈட்டிய வருவாய் ரூ. 900.8 கோடியாக உயர்ந்தது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 480.3 கோடியாக இருந்தது.
2025-26 நிதியாண்டில், நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் கடந்த ஆண்டு ஈட்டிய ரூ. 156.3 கோடியிலிருந்து உயர்ந்து ரூ. 304.1 கோடியை எட்டியது.
இதேபோல், நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருவாய் கடந்த ஆண்டு ரூ. 1,540.7 கோடியிலிருந்து அதிகரித்து ரூ. 2,654.5 கோடியாக இருந்தது.
Fujiyama Power Systems on Friday said its net profit has more than doubled to Rs 106.3 crore in the March quarter.
