தொடர் சரிவில் இந்திய ரூபாய்: 1 டாலர் - ரூ. 95.86! 22 காசுகள் சரிவு!

மும்பை: தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் பணவீக்கம் குறித்த அச்சம் உள்ளிட்டவையால், ரூபாயின் மீதான அழுத்தம் அதிகரித்து. இன்றைய வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 96 என்ற குறியீட்டிற்குக் கீழே சரிந்து, பிறகு ரூ. 95.86 என்ற வரலாறு காணாத குறைந்தபட்ச அளவில் நிறவடைந்தன.
இந்த ஆண்டில் இதுவரை ரூபாய் 6 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக சந்தித்துள்ளது. போர் அபாயம் அதிகரித்ததால் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்த நிலையில், கடந்த ஆறு வர்த்தக அமர்வுகளில் அதன் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 2 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. வலுவான சில்லறை விற்பனை மற்றும் நிலையான தொழிலாளர் சந்தை தரவுகள் உள்ளிட்டவையால், பெடரல் ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதங்களை கடுமையாகக் குறைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் குறைத்ததைத் தொடர்ந்து டாலர் குறியீடு மேல்நோக்கி சென்றது.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 95.86 ஆக தொடங்கி, பிறகான வர்த்தகத்தில் ரூ. 96.14 என்ற வரலாறு காணாத சரிவைச் சந்தித்தது. இது அதன் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 50 காசுகள் வீழ்ச்சியைப் பதிவு செய்த நிலையில், ரிசர்வ் வங்கியின் தலையீட்டால், வர்த்தகத்தின் இறுதியில் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 95.86 ஆக நிலைபெற்று, அதன் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 22 காசுகள் இழப்பை பதிவு செய்தது.
நேற்றைய வர்த்தகத்தில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.96 என்ற புதிய வரலாறு காணாத சரிவைச் சந்தித்தது. பிறகு டாலருக்கு நிகரான 2 காசுகள் உயர்ந்து சிறிதளவு ஆதாயத்துடன் ரூ. 95.64 ஆக நிறைவடைந்தது.
Summary
Rupee crashed below the 96/USD mark on Friday before closing at an all-time low of 95.86 against the US dollar.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
ரூபாய் மதிப்பு வரலாறு காணாத சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.63! 35 காசுகள் சரிவு!
ரூபாய் மதிப்பு வரலாறு காணாத சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.31! 82 காசுகள் சரிவு!
ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.25! 2 காசுகள் சரிவு!
ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 94! 39 காசுகள் சரிவு!
விடியோக்கள்
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ADMKவின் சரிவு? செங்கோட்டையன் விமர்சனம்! | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மதுரை மாநகராட்சியில் ரூ. 400 கோடிக்கும் மேல் ஊழல்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Ravindran Duraisamy Interview | அதிமுக இனி ..? | ADMK | EPS | C. V. Shanmugam | S. P. Velumani
தினமணி செய்திச் சேவை