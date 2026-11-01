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கோல் இந்தியா உற்பத்தி 19.3% அதிகரிப்பு!

கோல் இந்தியா அதன் நிலக்கரி உற்பத்தி கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 19.3% அதிகரித்து 67.2 மில்லியன் டன்னாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.

கோல் இந்தியா லிமிடெட்

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கொல்கத்தா: கோல் இந்தியா லிமிடெட், அக்டோபர் மாதம் அதன் நிலக்கரி உற்பத்தி கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 19.3% அதிகரித்து 67.2 மில்லியன் டன்னாக இருப்பதாக அறிவித்தது. கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்தில் கோல் இந்தியா 56.4 மில்லியன் டன் நிலக்கரி உற்பத்தி செய்திருந்தது.

அக்டோபர் மாதத்தில் நிலக்கரி கொள்முதல் 70.3 மில்லியன் டன்னாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு 59.2 மில்லியன் டன்னாக இருந்ததை விட இது 18.7% அதிகமாகும்.

நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில், கோல் இந்தியாவின் உற்பத்தி 0.7 சதவீதம் அதிகரித்து 388.2 மில்லியன் டன்னாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் உற்பத்தி 385.5 மில்லியன் டன்னாக இருந்தது. துணை நிறுவனங்களான, மகாநதி கோல்ஃபீல்ட்ஸ் அக்டோபர் மாதம் 25.3 சதவீதம் அதிகரித்து 20.8 மில்லியன் டன்னாக அதன் அதிகபட்ச உற்பத்தியைப் பதிவு செய்தது. சவுத் ஈஸ்டர்ன் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் லிமிடெட் 17.4 சதவீதம் அதிகரித்து, 14.3 மில்லியன் டன் உற்பத்தி செய்த நிலையில் வெஸ்டர்ன் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் லிமிடெட் அதன் உற்பத்தி 64.7 சதவீதம் அதிகரித்து 5.9 மில்லியன் டன் உற்பத்தி செய்தது. ஈஸ்டர்ன் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் லிமிடெட் 27.9 சதவீதம் அதிகரித்து 4.6 மில்லியன் டன் உற்பத்தி செய்தது. அதே நேரத்தில் சென்ட்ரல் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் லிமிடெட் உற்பத்தி 26.1 சதவீதம் அதிகரித்து 7.3 மில்லியன் டன்னாக உயர்ந்தது. பாரத் கோக்கிங் கோல் லிமிடெட் 7.1 சதவீதம் அதிகரித்து 2.9 மில்லியன் டன் உற்பத்தி செய்த நிலையில் நார்தர்ன் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் லிமிடெட் மட்டும் சரிந்தது. அதன் உற்பத்தி 4.3 சதவீதம் குறைந்து 11.4 மில்லியன் டன்னாக உள்ளது.

கொள்முதல் பிரிவில், அக்டோபர் மாதம் வெஸ்டர்ன் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் 50.2% அதிகரித்து 6.7 மில்லியன் டன்னாக இருந்தது. சென்ட்ரல் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் லிமிடெட் கொள்முதல் 44.7 சதவீதம் அதிகரித்து 8.0 மில்லியன் டன்னாக இருந்தது. ஈஸ்டர்ன் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் கொள்முதல் 35.1 சதவீதம் அதிகரித்து 4.9 மில்லியன் டன்னாக இருந்தது. மகாநதி கோல்ஃபீல்ட்ஸ் 13.0 சதவீதம் அதிகரித்து 20.6 மில்லியன் டன்னாகவும், சவுத் ஈஸ்டர்ன் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் 19.5 சதவீதம் அதிகரித்து 15.6 மில்லியன் டன்னாக இருந்தது. இதற்கிடையில், நார்தர்ன் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் கொள்முதல் 1.1 சதவீதம் சரிந்து 11.2 மில்லியன் டன்னாக சரிந்தது.

ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரையான காலகட்டத்தில், நார்தர்ன் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் 14.6 சதவீதமும், மகாநதி கோல்ஃபீல்ட்ஸ் 4.2 சதவீதமும், பாரத் கோக்கிங் கோல் 9.8 சதவீதமும் உற்பத்தி சரிந்தது. வெஸ்டர்ன் கோல்ஃபீல்ட்ஸ், சென்ட்ரல் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் மற்றும் ஈஸ்டர்ன் கோல்ஃபீல்ட்ஸ் உள்ளிட்டவை முறையே 15.9%, 21.1% மற்றும் 12.3% வளர்ச்சி கண்டது.

Summary

Coal India Ltd said its coal production rose 19.3 per cent.

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