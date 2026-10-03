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தீபாவளி சிறப்பு கதா் விற்பனை தொடக்கம்: 30% தள்ளுபடி

சென்னை ஹவுஸ் கதா் அங்காடியில் தொடங்கப்பட்டுள்ள தீபாவளி சிறப்பு கதா் விற்பனை அங்காடியில் 30 சதவீதம் விற்பனைத் தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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சென்னை ஹவுஸ் கதா் அங்காடியில் தொடங்கப்பட்டுள்ள தீபாவளி சிறப்பு கதா் விற்பனை அங்காடியில் 30 சதவீதம் விற்பனைத் தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளையொட்டி, தமிழ்நாடு கதா் கிராமத் தொழில் வாரியம் சாா்பில் தீபாவளி சிறப்பு கதா் விற்பனை வியாழக்கிழமை தொடங்கியது. சென்னை ஹவுஸ் கதா் அங்காடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தச் சிறப்பு விற்பனை அங்காடியை கைத்தறி, கைத்திறன், துணிநூல் மற்றும் கதா்த் துறையின் அரசு செயலா் ஆா்.லில்லி தொடங்கிவைத்தாா். இங்கு கதா், பாலியஸ்டா் மற்றும் பட்டு உற்பத்தி இரகங்களுக்கு 30 சதவீதம் விற்பனை தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விழாவில், தமிழ்நாடு கதா் கிராமத் தொழில் வாரியத்தின் மேம்படுத்தப்பட்ட வணிக இணையதளத்தை ஜ்ஜ்ஜ்.ற்ய்ந்ஸ்ண்க்ஷ.ஸ்ரீா்ம் அரசு செயலா் ஆா்.லில்லி தொடங்கிவைத்தாா். தொடா்ந்து, சிறந்த கதா் நூற்பாளா், சிறந்த கதா் நெசவாளா் மற்றும் சிறந்த பட்டு நெசவாளா் ஆகிய 3 கைவினைஞா்களுக்கு, சிறப்பாகவும், நோ்த்தியாகவும் அதிக அளவிலும் கதா் உற்பத்திப் பணியை செய்தமைக்காக ஊக்கப் பரிசாக தலா ரூ.25,000, பாராட்டு கேடயங்கள் வழங்கப்பட்டன.

மேலும், புதிய கதா் கிராமத் தொழில் பொருள்களை விற்பனைக்கு அறிமுகப்படுத்தியும் மற்றும் கைத்தறித் துறையின் 60 திறன்மிகு நெசவாளா்களுக்கு கடந்த நிதியாண்டுக்கான முதல் பரிசு ரூ.25,000, 2-ஆம் பரிசு ரூ.15,000 மற்றும் 3-ஆம் பரிசு ரூ.10,000, விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்த விழாவில், தமிழ்நாடு கதா் கிராமத் தொழில் வாரியத்தின் தலைமை செயல் அலுவலா் சீ. சுரேஷ்குமாா், கைத்தறித் துறை இயக்குநா் பி.உமாமகேஸ்வரி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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