தமிழகத்தில் மேலும் 2 கிளைகளை திறந்த சாரதி ஃபைனான்ஸ்
வங்கிசாரா நிதி நிறுவனமான சாரதி ஃபைனான்ஸ், தமிழகத்தில் திருப்பத்தூா் மற்றும் செங்கல்பட்டில் தனது இரண்டு புதிய கிளைகளைத் திறந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் மேலும் 2 கிளைகளை திறந்த சாரதி ஃபைனான்ஸ்
சென்னை: எம்எஸ்எம்இ தொழில்நிறுவனங்களை மையமாகக் கொண்டு செயல்படும் வங்கிசாரா நிதி நிறுவனமான சாரதி ஃபைனான்ஸ், தமிழகத்தில் திருப்பத்தூா் மற்றும் செங்கல்பட்டில் தனது இரண்டு புதிய கிளைகளைத் திறந்துள்ளது.
இதன்மூலம், தமிழகத்தில் இந்நிறுவனத்தின் கிளைகளின் எண்ணிக்கை 19-ஆக அதிகரித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் 6 மாநிலங்களில் 100-க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளைக் கொண்டுள்ள இந்நிறுவனம், சிறு தொழில்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோருக்கு முறையான கடன் வசதியை எளிதாகக் கிடைக்கச் செய்வதில் தொடா்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
அந்தவகையில், தமிழகத்தில் வேளாண்மை மற்றும் தோல் உற்பத்தியில் வேகமாக வளா்ந்து வரும் திருப்பத்தூா் மற்றும் முக்கியத் தொழில்துறை வழித்தடமான செங்கல்பட்டு பகுதிகளில் உள்ள தொழில்முனைவோருக்கு தங்களின் சேவைகளை கொண்டு செல்வதே இப்புதிய கிளைகளின் நோக்கமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநிலத்தின் முன்னுரிமைத் துறை கடன் வாய்ப்பில் எம்எஸ்எம்இ துறையின் பங்கு 37 சதவீதமாக உள்ள நிலையில், சாரதி ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம் தொழில்முனைவோரின் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்ய சொத்து அடமானத்தின் கீழ் ரூ.5 லட்சம் முதல் ரூ.35 லட்சம் வரையிலான கடன்களை வழங்குகிறது.
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