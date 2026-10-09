லண்டன் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ஏர்டெல் மணி!
ஆப்பிரிக்க டிஜிட்டல் நிதிச் சேவை தளமான ஏர்டெல் மணி, லண்டன் பங்குச் சந்தையில் இன்று அறிமுகமானது.
புதுதில்லி: ஆப்பிரிக்க டிஜிட்டல் நிதிச் சேவை தளமான ஏர்டெல் மணி, லண்டன் பங்குச் சந்தையில் இன்று பட்டியலிடப்பட்டது.
லண்டன் பங்குச் சந்தையில் ஏர்டெல் மணி பட்டியலிட்டதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இந்தப் பட்டியலிடல், நீண்டகால முதலீட்டாளர்களுக்கு ஈர்க்கக்கூடிய வணிக மற்றும் கொள்கைச் சூழலுடன், முதலீட்டிற்கான ஒரு உலகளாவிய இடமாக பிரிட்டன் திகழும் என்றார் ஏர்டெல் நிறுவனரும், பார்தி எண்டர்பிரைசஸின் நிறுவனரும் தலைவருமான சுனில் மிட்டல்.
ஏர்டெல் மணி, லண்டன் பங்குச் சந்தையில் அதன் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. ஒரு பங்கின் வழங்கல் விலை £ 1.96 என நிர்ணயம் ஆன நிலையில், ஆரம்பகட்ட வர்த்தகத்தில் நிறுவனத்தின் பங்குகள் சுமார் £ 2.00 ஐ தொட்ட நிலையில், பிறகான வர்த்தகத்தில் குறைந்து, சுமார் £1.94 ஆக வர்த்தகமானது.
Summary
African digital financial services platform, Airtel Money, made its London Stock Exchange debut on Friday.
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