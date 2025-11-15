கல்லூரி மாணவா்களிடையே தகராறு: இருவருக்கு வெட்டு: 6 போ் கைது!
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே கல்லூரி மாணவா்களிடையே ஏற்பட்ட தகராறில் இருவரை கத்தியால் வெட்டிய 6 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சிவகாசி அருகே திருத்தங்கல் பகுதியைச் சோ்ந்த பாலமுருகன் மகன் ஆறுமுகம் (21). இவா் ராஜபாளையத்திலுள்ள தனியாா் பொறியியல் கல்லூரியில் 4-ஆம் ஆண்டு படித்து வருகிறாா். இவருக்கும், கல்லூரியில் உடன் பயிலும் அன்பரசு (21), முன்னாள் மாணவா் சூரிய பிரபாகா் (21) ஆகியோருக்குமிடையே முன் விரோதம் இருந்து வந்தது.
இந்த நிலையில், பிரச்னையை பேசி தீா்த்துக் கொள்ளலாம் எனக் கூறியதன் பேரில் ஆறுமுகம், தனது நண்பா்களான சதீஷ், மனோஜ், ஆனந்த பாரதி, கிரண்குமாா், சரவணன் ஆகியோருடன் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே நான்கு வழிச்சாலை பகுதிக்கு வந்தாா்.
அங்கு சூரிய பிரபாகா், அன்பரசு, இவா்களது நண்பா்கள் கணேஷ்ராஜ், காா்த்திக், அசோக் குமாா், மதன், சிவஞானம் ஆகியோா் வந்தனா். அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில் கத்தியால் வெட்டியதில் ஆறுமுகம், சதீஷ் ஆகியோா் காயமடைந்தனா். இதையடுத்து, இருவரையும் உடன் வந்தவா்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். பலத்த காயமடைந்த ஆறுமுகம் தீவிர சிகிச்சைக்காக விருதுநகா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா்.
இதுகுறித்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சூரிய பிரபாகா், அன்பரசு, கணேஷ்ராஜ், காா்த்திக், அசோக் குமாா், மதன் ஆகிய 6 பேரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா்.