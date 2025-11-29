குட்கா வழக்கில் கைதானவா் தப்பி ஓட்டம்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனை செய்த வழக்கில் கைதானவரை, விருதுநகா் சிறைக்கு வெள்ளிக்கிழமை அழைத்துச் சென்றபோது போலீஸ் பிடியிலிருந்து அவா் தப்பினாா்.
வத்திராயிருப்பு அருகேயுள்ள கோட்டை வடக்கு தெருவைச் சோ்ந்தவா் செந்தமிழ்ச்செல்வன் என்ற சூரி (27). இவா், தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் வத்திராயிருப்பு ஒன்றியச் செயலராக உள்ளாா். இவா் மீது வத்திராயிருப்பு, நத்தம்பட்டி காவல் நிலையங்களில் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
செந்தமிழ்செல்வன் சட்டவிரோதமாக புகையிலைப் பொருள்களை விற்பதாக வந்த புகாரின்பேரில், இவரது வீட்டில் சோதனை செய்த போலீஸாா், 1.3 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களைப் பறிமுதல் செய்தனா். இதையடுத்து, வத்திராயிருப்பு காவல் நிலைய போலீஸாா் செந்தமிழ்ச்செல்வனைக் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தினா்.
விருதுநகா் சிறையில் அடைப்பதற்காக இவரை அழைத்துச் சென்றபோது, அழகாபுரியில் உள்ள உணவகத்தில் உணவு சாப்பிட்டனா். அப்போது, செந்தமிழ்ச்செல்வன் தப்பி ஓடினாா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் நத்தம்பட்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தப்பி ஓடிய செந்தமிழ்ச்செல்வனைத் தேடி வருகின்றனா்.