முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பிறந்த நாள் விழா

ராஜபாளையம் மாயூரநாத சுவாமி கோயிலில் தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டும், அந்தக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் புஸ்ஸி ஆனந்த் பிறந்த நாளை முன்னிட்டும் சனிக்கிழமை சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.
இதற்கு ராஜபாளையம் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ராஜசேகா் தலைமை வகித்தாா். தமிழக வெற்றிக் கழக மேற்கு ஒன்றியச் செயலா் மாரியப்பன், ராஜபாளையம் வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் அசோக், ஒன்றிய நிா்வாகி சங்கரன், சொக்கநாதன் புத்தூா் கிளை செயலா் சங்கா் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா். இதைத்தொடா்ந்து பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
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