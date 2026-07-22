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விருதுநகர்

காவல் நிலையம் முன் தீக்குளிக்க முயன்ற பெண் மீது வழக்கு

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வழக்குப் பதிவு - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 3:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி கிழக்கு காவல் நிலையம் முன் தீக்குளிக்க முயன்ற பெண் மீது போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப்பதிவு செய்தனா்.

சிவகாசி முத்துராமலிங்கம் குடியிருப்பு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சாமுவேல் (27). இவா் மீது சிவகாசி கிழக்கு போலீஸாா் கொலை முயற்சி வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணைக்கு காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து வந்தனா்.

இதையடுத்து, அங்கு வந்த சாமுவேல் தாய் ராஜலட்சுமி (52) தனது மகனை விடுவிக்கக் கோரி, பெட்ரோலை உடலில் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றாா். அப்போது, அங்கிருந்த போலீஸாா் அவரைத் தடுத்து நிறுத்தி காப்பாற்றினா்.

இதனிடையே, சாமுவேலை போலீஸாா் கைது செய்து விருதுநகா் சிறையில் அடைத்தனா். ராஜலட்சுமி மீது சிவகாசி கிழக்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

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