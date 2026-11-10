The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
2024-ஆம் ஆண்டு குரூப்-4 தோ்வு: வனக்காவலா் பதவிக்கு சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு பட்டியல் வெளியீடு!டாஸ்மாக் ஊழியா்களுக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பணியிட மாற்றம்!பிரதமர் பதவிக்கு மன்மோகன் சிங்கை தேர்ந்தெடுத்தது ஏன்?: சுயசரிதையில் சோனியா தகவல்!உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மின் கட்டண நிலுவை ரூ.548 கோடி: உடனடியாக வசூலிக்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை!தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்புஅகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் வங்கிக் கணக்கை முடக்க உத்தரவு6,574 பணியிடங்கள்: குரூப் 4 தோ்வு விண்ணப்பங்களில் திருத்தம் செய்ய இன்று கடைசி!

நூல்கள் கொள்முதல் தொடா்பாக முழு விசாரணை நடத்த வேண்டும்: எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூா்

திமுக ஆட்சியில் நடைபெற்ற நூல்கள் கொள்முதல் முறைகேடுகள் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூா் தெரிவித்தாா்.

Manickam Tagore

மாணிக்கம் தாகூா் - கோப்புப் படம்

Updated On :

திமுக ஆட்சியில் நடைபெற்ற நூல்கள் கொள்முதல் முறைகேடுகள் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என எம்.பி.யும், மாநில காங்கிரஸ் தலைவருமான மாணிக்கம் தாகூா் தெரிவித்தாா்.

விருதுநகரில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் தெரிவித்ததாவது: முந்தைய திமுக ஆட்சியில் பொது நூலகத் துறையில் நடைபெற்ற ஊழல் குறித்து அரசு முழுமையான விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தமிழகத்தில் துப்பாக்கி கலாசாரம், போதைப் பொருள் புழக்கம் அதிகரித்து வருவதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுகளுக்கு, குற்றச் சம்பவங்களில் அரசியல் தலையீடின்றி காவல் துறை உயா் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு முதல்வா் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளாா். ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாதந்தோறும் குற்றச் சம்பங்கள் குறித்த விவரங்களை வெளியிட வேண்டும்.

ஆட்சியில் பங்கு, அமைச்சரவையில் இடம் போன்ற முக்கிய முடிவுகளை அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமைதான் எடுக்கும்.

அமைச்சா் கீா்த்தனா, சீனப் பட்டாசை கையில் வைத்து வெடித்ததாகக் கூறப்படும் தகவல்களை முழுமையாகச் சரிபாா்க்காமல் நம்பக்கூடாது என்றாா் அவா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தில்லி காங்கிரஸ் பேரணியில் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும்: மாணிக்கம் தாகூா்

தில்லி காங்கிரஸ் பேரணியில் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும்: மாணிக்கம் தாகூா்

புதுதில்லியில் தேவா் சிலையை நிறுவ வேண்டும்: மாணிக்கம் தாகூா்

புதுதில்லியில் தேவா் சிலையை நிறுவ வேண்டும்: மாணிக்கம் தாகூா்

ஆட்சியில் பங்கெடுத்துள்ளதால் மக்கள் நலப்பணி மேற்கொள்கிறோம்: மாணிக்கம் தாகூா்

ஆட்சியில் பங்கெடுத்துள்ளதால் மக்கள் நலப்பணி மேற்கொள்கிறோம்: மாணிக்கம் தாகூா்

காலியாக உள்ள 824 எம்பிபிஎஸ் இடங்களை ஏழை மாணவா்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும்: மாணிக்கம் தாகூா்

காலியாக உள்ள 824 எம்பிபிஎஸ் இடங்களை ஏழை மாணவா்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும்: மாணிக்கம் தாகூா்

விடியோக்கள்

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!