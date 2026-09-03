FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முதன்மை மொழியாக தமிழ்! தனித் தீர்மானம் கொண்டுவந்தார் முதல்வர் விஜய்!சென்னையில் ஒலிம்பிக் நகரம், மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம்! முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு!சென்னையில் ரூ. 1200 கோடியில் புதிய தலைமைச் செயலகம்: முதல்வர் விஜய்தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்வு! இன்றைய நிலவரம் (செப். 3)வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து ராகவ் சத்தா பெயர் நீக்கப்பட்டதால் பரபரப்புமேக்கேதாட்டு திட்டம்: விரைவில் ஒப்புதல் வழங்க மத்திய நீா் ஆணையத்திடம் கா்நாடகம் கோரிக்கைகொளத்தூரில் தவெக வெற்றி: மு.க.ஸ்டாலின் வழக்கில் இன்று தீா்ப்புகிருஷ்ண ஜெயந்தி, வார விடுமுறை: 4,070 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களில் இரு நாள்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புஆகஸ்ட் மாதத்தில் யுபிஐ பரிவா்த்தனைகள் புதிய உச்சம்

இந்திய பெரு நகர மக்களின் வாழ்முறை! சென்னை மக்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள்? அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்

இந்திய பெரு நகர மக்களின் வாழ்முறை பற்றி ஆய்வில் சென்னை மக்கள் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது.

கோப்புப் படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 11:36 am IST

இந்திய நாட்டின் பெரு நகர மக்களின் வாழ்முறை பற்றிய பிஆர்ஐசிஇ-டாடா 100 நகரங்களின் ஆய்வுகள் வெளியாகியிருக்கிறது. இதில், சென்னை மக்கள் வாழ்முறை பற்றிய விரிவான தகவல்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

நாட்டிலேயே பெங்களூர் நகர மக்கள்தான் அதிக வருவாய் ஈட்டுவோராக உள்ளனர். அதேவேளையில், நாட்டில் அதிகம் சேமிக்கும் மக்களைக் கொண்ட நகரமாகவும் பெங்களூர் இடம்பெற்றுள்ளது.

சத்தீஷ்கர் மாநில மக்கள் அதிகம் செலவிடுகிறார்களாம். தில்லி மிகப்பெரிய சந்தைக்கான நகரமாக அமைந்துள்ளதாம். தில்லி மக்கள் சராசரியாக சம்பாதித்து சராசரிக்கும் குறைவாக செலவிடுவதில் கெட்டிக்காரர்கள் என்கிறது ஆய்வுகள்.

மும்பை நகரம், மிகப் பணக்காரர்கள் அதிகம் வாழும் நகரமாக ஜொலிக்கிறதாம்.

இப்படியே சொல்லிக் கொண்டு வரும்போது, சென்னை பற்றிய ஆய்வு முடிவுகள் கூறுவது சற்று அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது.

அதாவது, சென்னை மக்கள் அதிகம் கடன் வாங்குவோராக உள்ளார்களாம். நகரின் பலதரப்பு மக்களும் அவர்களது வருமானத்துக்கு ஏற்ற விகிதத்தில் அதிகக் கடன் வாங்குவோராக உள்ளனர். ஆனால், அதற்காக சென்னை மக்கள் அனைவரும் கடன்காரர்கள் என்றோ, பொருளாதாரத்தில் மோசமான நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்றோ அர்த்தமல்ல.

வீடு மற்றும் வாகனங்களுக்கான கடன் விகிதத்தில் சென்னை 27.7 சதவிகிதத்துடன் மற்ற நகரங்களைக் காட்டிலும் முதல் இடத்தில் உள்ளது. ஆனால், ஹைதராபாத், பெங்களூர் நகர மக்கள் அதிக வருவாய் ஈட்டினாலும் 15 மற்றும் 14 என்ற விகிதத்தில்தான் கடன் பெறுகிறார்களாம். அவர்கள் அதிகம் வருவாய் ஈட்டுவதால் கடன் பெறுவது குறைவாக இருக்கிறது என்றும் கூறப்படுகிறது. எனினும் சொத்துகள் வாங்குவது போன்றவற்றுக்காகவே சென்னை மக்கள் அதிகம் கடன் வாங்கி, அவற்றை மாதத் தவணை எனப்படும் இஎம்ஐ-ஆக கட்டி வருகிறார்கள் என்று ஆய்வு கூறுகிறது.

வருவாய் ஈட்டுவதில் ஆறு பெரு நகரங்களில் 5வது இடத்தில் உள்ளது சென்னை.

Summary

The lifestyle of people in India's major cities! How do the people of Chennai live? A shocking report.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

புத்த விஹாரில் சிறப்பு வழிபாடு

புத்த விஹாரில் சிறப்பு வழிபாடு

இன்றைய செய்திகள் ஆகஸ்ட் 27 - நேரலை!

இன்றைய செய்திகள் ஆகஸ்ட் 27 - நேரலை!

சென்னையில் 4 மடங்கு உயர்ந்த சொத்து வரி! அதிர்ச்சியில் மக்கள்!

சென்னையில் 4 மடங்கு உயர்ந்த சொத்து வரி! அதிர்ச்சியில் மக்கள்!

சென்னை மாநகராட்சியில் இன்று வீடுகளில் கணக்கெடுப்பு தொடக்கம்

சென்னை மாநகராட்சியில் இன்று வீடுகளில் கணக்கெடுப்பு தொடக்கம்

விடியோக்கள்

Motor Sports City | பேரவையில் முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்புகள்! | TN Assembly | TVK

Motor Sports City | பேரவையில் முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்புகள்! | TN Assembly | TVK

TVK Vs Congress | பேரவையில் கிளம்பிய கச்சத்தீவு விவகாரம்! | TN Assembly | DMK

TVK Vs Congress | பேரவையில் கிளம்பிய கச்சத்தீவு விவகாரம்! | TN Assembly | DMK