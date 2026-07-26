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தினமணி கதிர்

சிரி... சிரி... 26-07-2026

அவர் போலி கண் டாக்டர்னு எதைவச்சுச் சொல்றீங்க?

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Updated On :26 ஜூலை 2026, 4:11 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'அவர் போலி கண் டாக்டர்னு எதைவச்சுச் சொல்றீங்க?'

'படிக்கும்போது எழுத்துகள் தலை

கீழாகத் தெரியுதுன்னு சொன்னா... என்னையும் தலைகீழா உட்கார்ந்து படிக்கச் சொல்றாரு!'

-எம்.பி.தினேஷ், கோவை.

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'காசை தண்ணி மாதிரி செலவு செய்யறாரே... யாருங்க அவர்?'

'மினரல் வாட்டர் கம்பெனி ஓனர்தான்!'

-குலசை நஜ்முதீன், மாம்பாக்கம்.

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'டீ தானே குடிச்சேன்... பாயசம்னு பில் போடுறியே?'

'உங்க விருப்பப்படி ஏலக்காய், கிராம்பு, குங்குமப்பூ, பச்சைக் கற்பூரம் போட்டதில் அது பாயசமா மாறிடுச்சி, சார்!'

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

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'எங்க ஆபிஸ்ல கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு மட்டும்தான் வேலை கொடுப்பாங்க...'

'ஏன்?'

'அவங்கதானே வீட்டுக்குப் போகணும்கிற நினைப்பே இல்லாம வேலை செய்வாங்க!'

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'என் மனைவி கணக்குல ரொம்ப வீக்!'

'அதான், கூட்டவோ பெருக்கவோ மாட்டேங்கிறா?'

-தீபிகா சாரதி, சென்னை.

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'எங்க வீட்டில் எனக்குக் கல்யாணம் பண்ணி பழிவாங்கிட்டாங்க...'

'எப்படி?'

'ஆனி மாசம் கடைசி முகூர்த்தத்தில் கல்யாணம் செஞ்சு வச்சு, ஆடி மாசம் பிரிச்சுட்டாங்க!'

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'நம்ம தலைவருக்கு வீட்டில் சப்பாத்தி செய்யத்தான் பிடிக்கும்.'

'ஏன் அப்படி?'

'அவர்தான் நல்ல உருட்டுவாரே!'

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'காலையில் எழுந்தவுடன் மொபைல் பார்க்கக்கூடாது.'

'நல்ல தகவலா இருக்கே... எதில் பார்த்தே?'

'இன்னைக்குக் காலையில் மொபைலில்தான்!'

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'இன்னைக்கு நீ போட்ட காபியை நாய் குடிக்காது...'

'அதான், நம்ம வீட்டு நாய்க்கு தனியாக ஹார்லிக்ஸ் போட்டு வைத்திருக்கிறேன்!'

-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

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'ரியல் எஸ்டேட்காரர் எங்க ஊருக்கு ஒரு மின்மயானம் கட்டிக் கொடுத்திருக்கார்..!'

'அதுக்காக ஊர் எல்லையில 'புத்தம்புது மின் மயானம் உங்களை இனிதே வரவேற்கிறது!' ன்னு போர்டு வைக்கணுமா என்ன?'

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'டிப்ளமோ காபியா... அப்படின்னா என்னப்பா?'

'டிகிரி காபிக்கு அடுத்த குவாலிட்டி, சார்!'

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'விட்டுக் கொடுத்தவர் கெட்டுப் போனதில்லைன்னு தலைவர் சொல்றாரே?'

'கொள்கைகளை விட்டுக்கொடுத்துட்டு கோடி

களைக் குவிச்சிருக்காருல்ல...'

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'உங்க மனைவிக்குக் கொழுப்பு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, சார்!'

'ஏன் டாக்டர்... ஏதாவது தப்பாப் பேசிட்டாளா?'

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'தலைவரைப் பார்த்து கழைக்கூத்தாடி பிரமிச்சுப் போய் நிக்கறானே..?'

'தலைவர் அடிக்கிற பல்டிகளைப் பார்த்து அவனே மிரண்டு போயிட்டானாம்!'

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'சரியான தகடுதத்த பேர்வழிங்க அவரு...'

'ஏன் அப்படிச் சொல்றீங்க?'

'சூரிய மின்தகடு அமைக்கிறதுல பெரிய அளவுல ஃபிராடு பண்ணிட்டாரு!'

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'அந்தத் தலைவர் பேசறதே புரியமாட்டேங்குது.'

'ஏன்... இங்கிலீஷ்ல பேசினாரா?'

'பேசினது ஏதாவது புரிஞ்சால்ல அது இங்கிலீஷா? தமிழா?ன்னு சொல்லமுடியும்!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

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