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மகளிர்மணி

வீட்டுக் குறிப்புகள்

வெயிலுக்கான நீர் மோரில் பச்சை மிளகாய்க்குப் பதில் சிறிதளவு சுக்கு சேர்த்தால், சுவை கூடும்.

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Updated On :5 ஜூலை 2026, 4:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வெயிலுக்கான நீர் மோரில் பச்சை மிளகாய்க்குப் பதில் சிறிதளவு சுக்கு சேர்த்தால், சுவை கூடும்.

குக்கரில் பருப்பு வைக்கும்போது, ஒரு தேக்கரண்டி வெந்தயத்தைச் சேர்க்கவும். வழக்கம்போல சாம்பார், ரசம் என்று எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். வெந்தயம் வாயுவை முறியடிக்கும்.

ரசப் பொடி என்று தனியாகத் தயாரிக்காமல் மிளகு, சீரகத்தை வாணலியில் வறுத்துப் பொடி செய்தால், தேவைப்படும்போது பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

அரிசி மாவு, கோதுமை மாவு வைத்துள்ள பாட்டில்களில் பட்டை, இலை ஒன்றைப் போட்டு வைத்தால், மாவுகளில் ஈரம் பூக்காமல் இருக்கும்.

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