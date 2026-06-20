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மகளிர்மணி

மரவள்ளிக் கிழங்கு பொரியல்

மரவள்ளிக் கிழங்கை நன்றாகக் கழுவி வேக வைத்துக் கொள்ளவும்.

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மரவள்ளிக் கிழங்கு.

Updated On :21 ஜூன் 2026, 12:01 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேவையான பொருள்கள்:

மரவள்ளிக் கிழங்கு- 1 கிலோ

கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு - தாளிக்க

உப்பு, எண்ணெய் - தேவைக்கு

கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு

தேங்காய்த் துருவல்- 10 தேக்கரண்டி

செய்முறை:

மரவள்ளிக் கிழங்கை நன்றாகக் கழுவி வேக வைத்துக் கொள்ளவும். நன்றாக வெந்ததும் தோலை உரித்து விட்டு பொடியாக நறுக்கிக் கொள்ளவும்.

பின்னர் வாணலியில் சிறிது எண்ணெய் விட்டு காய்ந்ததும் கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு தாளித்து, அத்துடன் நறுக்கிய மரவள்ளிக்கிழங்குடன் தேவையான உப்பு சேர்த்து நன்கு கலந்து கொண்டு மேலும் தேங்காய்த் துருவல், கறிவேப்பிலையையும் போட்டு கிளறி இறக்கவும். ருசியான மரவள்ளிக் கிழங்கு பொரியல் தயார்.

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