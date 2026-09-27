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சர்க்கரைவள்ளி கார அடை

சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கை வேகவைத்து தோல் நீக்கி மசிக்கவும்.

சர்க்கரைவள்ளி கார அடை

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தேவையான பொருள்கள்:

சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு, பச்சை மிளகாய் - தலா 2

அரிசி மாவு, சிவப்பு அவல் - அரை கிண்ணம்

சின்ன வெங்காயம் - 4

கரம் மசாலா -1 தேக்கரண்டி

வெள்ளை எள் - 2 தேக்கரண்டி

எண்ணெய், உப்பு- தேவையான அளவு

செய்முறை:

சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கை வேகவைத்து தோல் நீக்கி மசிக்கவும். சிவப்பு அவலை 10 நிமிடங்கள் தண்ணீரில் ஊறவைத்துப் பிழிந்து மிக்சியில் அரைக்கவும். ஒரு பாத்திரத்தில் அரிசி மாவு, அவல் மாவு, மசித்த கிழங்கு, நறுக்கிய வெங்காயம், நறுக்கிய பச்சைமிளகாய், கரம் மசாலா, உப்பு சேர்த்துக் கலக்கவும். சிறிது எண்ணெய், தண்ணீர் தெளித்துப் பிசையவும். பிசைந்த மாவை சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி, வாழையிலையில் எண்ணெய் தடவி அடை போல் தட்டவும். அதன் மீது எள்ளைப் பரப்பி, தோசைக்கல்லில் சுட்டு எடுக்கவும்.

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