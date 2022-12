ஆப்பிள் நிறுவனத்துடன் எலான் மஸ்குக்கு என்ன தகராறு?

சான் பிரான்சிஸ்கோ: டிவிட்டர் நிறுவனத்தின் புதிய உரிமையாளர் எலான் மஸ்க், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தலைவர் டிம் குக்கை சந்தித்துப் பேசியதாகவும், பிரச்னை சரி செய்யப்பட்டுவிட்டதாகவும் எலான் மஸ்க் பதிவிட்டுள்ளார்.

ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது ஆப் ஸ்டோரிலிருந்து டுவிட்டரை நீக்க முடிவு செய்திருப்பதாக தன்னை மிரட்டியுள்ளது என்று எலான் மஸ்க் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டு இந்த தகராறை ஆரம்பித்துவைத்திருந்தார்.

பல லட்சம் கோடி ரூபாயைக் கொடுத்து தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் டிவிட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கியது முதலே பரபரப்புச் செய்திகளுக்கு பஞ்சமில்லாமல் இருக்கிறது.

Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR