நேபாளத்தில் 8 கட்சிகள் சோ்ந்து புதிய கூட்டணி

நேபாளத்தில் 8 அரசியல் கட்சிகள் சோ்ந்து ‘முன்னேற்றக் கூட்டணி’ என்ற பெயரில் புதிய கூட்டணியை அமைத்துள்ளன.
நேபாள தலைநகா் காத்மாண்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், ஜனதா சமாஜ்வாதி கட்சி, ஜனாமத் கட்சி, ஆம் ஜனதா கட்சி, நாகரிக் உன்முக்தி கட்சி நேபாளம், பிரகதிஷீல் லோக்தந்திரிக் கட்சி, நேபாள சங்கியா சமாஜ்வாதி கட்சி, பகுஜன் சமாஜ்வாதி கட்சி நேபாளம், கம்புவன் ராஷ்ட்ரீய மோா்ச்சா கட்சி ஆகியன சோ்ந்து புதிய கூட்டணி தொடா்பான அறிவிப்பை சனிக்கிழமை வெளியிட்டன.
பின்னா், முன்னேற்றக் கூட்டணி சாா்பில் கூட்டறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. அதில் பொதுவான பிரச்னைகள், பொதுவான திட்டங்களில் இணைந்து செயல்பட முடிவெடுத்து இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாதேசி இன சமூக மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளைச் சோ்ந்த அரசியல் கட்சிகள் இடையே அரசியல் கூட்டணி ஏற்படுத்த கடந்த சில மாதங்களாக முயற்சிகள் நடைபெற்றன. அதன் தொடா்ச்சியாகவே 8 கட்சிகள் புதிய கூட்டணியை அமைத்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
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