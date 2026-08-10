Dinamani
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 11 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.28 ஆக நிறைவு!கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: பங்குச் சந்தை உயர்வுடன் நிறைவு!யுஜிசி - நெட் தேர்வுக்கான விடைக்குறிப்பு விரைவில் வெளியீடு!கோயில் அறங்காவலர் தேர்வுக் குழுவில் தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா கல்பாத்தி!திருமணம் குறித்து மனம் திறந்தார் சரா டெண்டுல்கர்! வருங்கால கணவர் யார்?பொறியியல் கலந்தாய்வு! துணைத்தோ்வு எழுதியோர், இதுவரை விண்ணப்பிக்காதோருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு!திருமணம் குறித்து மனம் திறந்தார் சரா டெண்டுல்கர்! வருங்கால கணவர் யார்?இலவச ரேஷன் அரிசியை நாம் ஒருமுறையாவது சமைத்து சாப்பிட்டிருப்போமா? ஆதவ் அர்ஜூனா கேள்விவாழைக்கு முட்டுக்கொடுத்தல் திட்டம்போல... எம்ஆர்கே பேச்சால் அவையில் சிரிப்பலை!தங்கம் விலை குறைவு: வெள்ளி விலை? -ஆக. 10 நிலவரம்! நெல், கரும்பு விவசாயிகளுக்கான ஊக்கத்தொகை உயர்வு! முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு! நாங்கள் 5 ஆண்டுகள் டென்ஷனாக இருந்தோம்; நீங்கள் எல்லாம் ரிலாக்ஸாக இருக்கிறீர்கள்! எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம்தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முதலிடம்: பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்!
/
உலகம்

நேபாளத்தில் 8 கட்சிகள் சோ்ந்து புதிய கூட்டணி

நேபாளத்தில் 8 அரசியல் கட்சிகள் சோ்ந்து ‘முன்னேற்றக் கூட்டணி’ என்ற பெயரில் புதிய கூட்டணியை அமைத்துள்ளன.

News image

நேபாளம்

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 3:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நேபாளத்தில் 8 அரசியல் கட்சிகள் சோ்ந்து ‘முன்னேற்றக் கூட்டணி’ என்ற பெயரில் புதிய கூட்டணியை அமைத்துள்ளன.

நேபாள தலைநகா் காத்மாண்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், ஜனதா சமாஜ்வாதி கட்சி, ஜனாமத் கட்சி, ஆம் ஜனதா கட்சி, நாகரிக் உன்முக்தி கட்சி நேபாளம், பிரகதிஷீல் லோக்தந்திரிக் கட்சி, நேபாள சங்கியா சமாஜ்வாதி கட்சி, பகுஜன் சமாஜ்வாதி கட்சி நேபாளம், கம்புவன் ராஷ்ட்ரீய மோா்ச்சா கட்சி ஆகியன சோ்ந்து புதிய கூட்டணி தொடா்பான அறிவிப்பை சனிக்கிழமை வெளியிட்டன.

பின்னா், முன்னேற்றக் கூட்டணி சாா்பில் கூட்டறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. அதில் பொதுவான பிரச்னைகள், பொதுவான திட்டங்களில் இணைந்து செயல்பட முடிவெடுத்து இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாதேசி இன சமூக மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளைச் சோ்ந்த அரசியல் கட்சிகள் இடையே அரசியல் கூட்டணி ஏற்படுத்த கடந்த சில மாதங்களாக முயற்சிகள் நடைபெற்றன. அதன் தொடா்ச்சியாகவே 8 கட்சிகள் புதிய கூட்டணியை அமைத்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காவிரி உரிமை மீட்க அரசியல் கட்சிகள் நாளை ஆா்ப்பாட்டம்

காவிரி உரிமை மீட்க அரசியல் கட்சிகள் நாளை ஆா்ப்பாட்டம்

ஆக.20-இல் திருப்பாப்புலியூரில் ரயில் மறியல்: அனைத்துக் கட்சிகள் முடிவு

ஆக.20-இல் திருப்பாப்புலியூரில் ரயில் மறியல்: அனைத்துக் கட்சிகள் முடிவு

இந்திய ரூ. 200, ரூ. 500 தாள்களுக்கு 10 ஆண்டுகளுக்குப் பின் நேபாள அரசு அனுமதி!

இந்திய ரூ. 200, ரூ. 500 தாள்களுக்கு 10 ஆண்டுகளுக்குப் பின் நேபாள அரசு அனுமதி!

இந்தியாவுக்கு நேபாளம் மீண்டும் தேயிலை ஏற்றுமதி

இந்தியாவுக்கு நேபாளம் மீண்டும் தேயிலை ஏற்றுமதி

விடியோக்கள்

"நான் அப்படித்தான் பேசுவேன்; உங்களுக்காக மாத்திக்க முடியாது!" மரிய வில்சன் ஆவேசம்!

"நான் அப்படித்தான் பேசுவேன்; உங்களுக்காக மாத்திக்க முடியாது!" மரிய வில்சன் ஆவேசம்!

சி.வி. சண்முகம் விடுத்த சவால்! ஏற்பாரா எடப்பாடி பழனிசாமி?

சி.வி. சண்முகம் விடுத்த சவால்! ஏற்பாரா எடப்பாடி பழனிசாமி?