The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நேபாளத்தில் சிக்கித்தவிக்கும் தமிழர்கள்: முதல்வர் விஜய் அவசர ஆலோசனை!நேபாள பெரு வெள்ளம்: 300க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களை காணவில்லை!தேர்தல் வழக்குகள்! நிராகரிக்கக் கோரி முதல்வர் விஜய், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மனு தாக்கல்!ஈஷா மூலம் நேபாளம் சென்ற 80 பேர் மாயம்! ஜக்கி வாசுதேவ் கண்ணீர்!தலைமைச் செயலாளர் மீது நடவடிக்கை வேண்டும்! முதல்வர் விஜய்க்கு பெ. சண்முகம் கடிதம்!தங்கம் விலை குறைந்தது! வெள்ளி விலை? இன்றைய நிலவரம்!சீன நாள்காட்டியால்.. தமிழர்களின் நேபாள பயண திட்டம் மாறியதா? தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தாவுக்கு கெடு விதித்த கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி! காரணம் என்ன?ஒருநாள் விடுமுறைக்குப் பின் மீண்டும் கூடியது பேரவை! செங்கல்பட்டிலிருந்து சென்னை வர 3 மணி நேரம் ஆகிறது: ஆதவ் அர்ஜுனாகுழந்தைகள், முதியோரிடையே அதிகரிக்கும் காய்ச்சல் பாதிப்பு: தடுப்பூசி செலுத்த மருத்துவா்கள் அறிவுறுத்தல்

நேபாளத்தில் பெங்களூருவைச் சேர்ந்த 5 பேர் மாயம்! உதவி எண்கள் அறிவிப்பு!

நேபாளத்தில் பெங்களூருவைச் சேர்ந்த 5 பேர் மாயமானது பற்றி..

5 from Bengaluru missing in Nepal

நேபாளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளம் - ஏபி

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 1:36 pm IST

நேபாளத்திற்குச் சென்றிருந்த பெங்களூருவைச் சேர்ந்த 5 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாகவும், அவர்களைத் தொடர்புகொள்ளும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் கர்நாடக துணை முதல்வர் ஜி. பரமேஸ்வரா தெரிவித்தார்.

நேபாள ஆற்றில் ஆக. 26-ம் தேதி காலை ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய வெள்ளத்தால் பல பகுதிகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 384 பயணிகள் காணாமல் போயுள்ளனர். இவர்களில் 291 பேர் வெளிநாட்டவர். 93 பேர் நேபாளத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். 75 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். 150-க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகியுள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிம் பேசிய துணை முதல்வர்,

நேபாளத்திற்குச் சென்ற பெங்களூருவைச் சேர்ந்த 5 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர். நாங்கள் அவர்களைத் தொடர்புகொள்ள முயன்று வருகிறோம்.

நேபாளத்தில் சிக்கித் தவிப்பார்களுக்கான மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளை மேற்பார்வையிட மூத்த அரசு அதிகாரியும், தேவைப்பட்டால் ஒரு அமைச்சரும் காத்மாண்டுவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள்.

மேலும், அங்குச் சிக்கியுள்ளவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் உதவி கோருவதற்காக, பிரத்யேக கட்டணமில்லா உதவி எண் ஒன்றையும் அவர் வெளியிட்டார்.

நேபாளத்தில் சிக்கித் தவிப்பவர்கள் 1070 அல்லது 0802253707 ஆகிய கட்டணமில்லா எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

Karnataka Deputy Chief Minister G Parameshwara on Thursday said five people from Bengaluru who had travelled to Nepal are missing and efforts are on to reach them.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நேபாளத்தில் திடீர் வெள்ளம்: பலி 200 ஆக உயர்வு, 476 வெளிநாட்டினர் மாயம்; மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்

நேபாளத்தில் திடீர் வெள்ளம்: பலி 200 ஆக உயர்வு, 476 வெளிநாட்டினர் மாயம்; மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்

மிகவும் மோசமான பேரிடர்! நேபாளத்தில் பலி 177 ஆக உயர்வு! 800+ பேரைக் காணவில்லை!

மிகவும் மோசமான பேரிடர்! நேபாளத்தில் பலி 177 ஆக உயர்வு! 800+ பேரைக் காணவில்லை!

சென்னையிலிருந்து நேபாளம் சென்ற 49 பேர் பற்றி எதுவும் தெரியவில்லை!

சென்னையிலிருந்து நேபாளம் சென்ற 49 பேர் பற்றி எதுவும் தெரியவில்லை!

நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய சிதம்பரம், புவனகிரியைச் சேர்ந்த 14 பேர் நிலை என்ன?

நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய சிதம்பரம், புவனகிரியைச் சேர்ந்த 14 பேர் நிலை என்ன?

விடியோக்கள்

நேபாள பெருவெள்ளம்: மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!

நேபாள பெருவெள்ளம்: மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!

நேபாளம் சென்ற 3 சுற்றுலா பேருந்துகளின் நிலை? | Nepal Floods | Flash Floods | Death toll | Tamilnadu pilgrims

நேபாளம் சென்ற 3 சுற்றுலா பேருந்துகளின் நிலை? | Nepal Floods | Flash Floods | Death toll | Tamilnadu pilgrims