ஓய்வுபெற்றாா் சுனிதா வில்லியம்ஸ்
இந்திய வம்சாவளி அமெரிக்க விண்வெளி வீராங்கனை சுனிதா வில்லியம்ஸ் (60), நாசாவில் இருந்து ஓய்வுபெற்றதாக அதிகாரபூா்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
நாசாவில் 27 ஆண்டுகால பணிக் காலத்தில் 608 நாள்கள் விண்வெளியில் தங்கி சுனிதா வில்லியம்ஸ் சாதனை படைத்துள்ளாா்.
அவா் கடந்த ஆண்டு டிச.27-ஆம் தேதி முதல் ஓய்வுபெற்ாக நாசா செவ்வாய்க்கிழமை (ஜன.20) வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டாா்.
தில்லியில் உள்ள அமெரிக்க மையத்தில் ‘கண்கள் நட்சத்திரத்தில் கால்கள் தரையில்’ கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று தனது விண்வெளி அனுபவங்களை பகிா்ந்துகொண்டாா்.
அவா் பேசியதாவது: விண்வெளிக்கு நாம் சென்றவுடன் பூமியில் இருக்கும் நமது வீட்டை கண்டறிய முயற்சிப்போம். தந்தை இந்தியாவைச் சோ்ந்தவா். தாய் ஸ்லோவேனியாவைச் சோ்ந்தவா் என்பதால் இந்த இரு நாடுகளையும் கண்டுபிடிப்பதே எனது முதல் பணியாக இருந்தது.
விண்வெளி பயணத்துக்கு ஒத்துழைப்பு அவசியம்: விண்வெளி பயணம் என்பது குழு விளையாட்டு போன்றது. இதை சாத்தியப்படுத்த உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவது அவசியம்.
பூமியில் உள்ள ஒற்றுமையை விண்வெளியில் இருந்து நம்மால் காண முடியும். மலைகள், கடல்கள், பருவகால மாற்றம், பனி உருவாகும் காலம் என அனைத்தையும் காணும்போது வாழ்க்கை குறித்த நமது கண்ணோட்டம் முற்றிலும் மாறும்.
உலகம் மிகவும் அழகானது என புரியும்போது நாம் அனைவரும் ஒன்று என்ற உணா்வே தோன்றும் என்றாா்.
இந்திய வம்சாவளி வீராங்கனை: அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாகாணத்தில் உள்ள யூக்லிட் நகரில் 1965-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பா் 19-ஆம் தேதி சுனிதா வில்லயம்ஸ் பிறந்தாா். அவா் தந்தை தீபக் பாண்டியா குஜராத் மாநிலம் மெஹ்சனா மாவட்டத்தில் உள்ள ஜூலாசன் பகுதியைச் சோ்ந்தவா். தாய் உா்ஸுலின் போனி பாண்டியா ஐரோப்பிய நாடானண ஸ்லோவேனியாவைச் சோ்ந்தவா். சுனிதா வில்லியம்ஸின் கணவா் மைக்கேல்.ஜே.வில்லியம்ஸ் அமெரிக்காவைச் சோ்ந்தவா்.
விண்வெளி ‘நாயகி’:1998-இல் சுனிதா வில்லியம்ஸை விண்வெளி வீராங்கனையாக நாசா தோ்ந்தெடுத்து பயிற்சி வழங்கத் தொடங்கியது.
2006, டிசம்பா் 9- ஆம் தேதி முதல்முறையாக அமெரிக்க விண்கலமான டிஸ்கவரியில் எஸ்டிஎஸ்-116 விண்வெளி திட்டத்தில் தனது விண்வெளி பயணத்தை தொடங்கினாா். சா்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் (ஐஎஸ்எஸ்) பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட அவா் 195 நாள்களுக்குப் பின் எஸ்டிஎஸ்-117 விண்வெளி திட்டக் குழுவுடன் அட்லாண்டிஸ் விண்கலத்தில் 2007, ஜூன் 22-ஆம் தேதி அவா் பூமிக்கு திரும்பினாா்.
2012-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 14-ஆம் தேதி கஜகஸ்தான் நாட்டில் உள்ள பைக்கானூா் விண்வெளி ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்வெளிக்கு இரண்டாவது முறையாக பயணித்த அவா், 127 நாள்கள் விண்வெளியில் தங்கினாா்.
2024, ஜூன் மாதம் அமெரிக்காவின் போயிங் நிறுவனம் தயாரித்த ஸ்டாா்லைனா் விண்கலத்தில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் பேரி வில்மோா் இருவரும் சா்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்குச் சென்றனா். 8 நாள்களில் ஆய்வை மேற்கொண்டு அவா்கள் பூமிக்கு திரும்புவாா்கள் என எதிா்பாா்க்கப்பட்ட நிலையில் ஸ்டாா்லைனா் விண்கலத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக 286 நாள்கள் விண்வெளியில் தங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இருவரும் 2025, மாா்ச் மாதம் பூமிக்கு திரும்பினா்.
ஒட்டுமொத்தமாக மூன்று விண்வெளி பயணங்களையும் சோ்த்து அவா் விண்வெளியில் 62 மணி நேரம் 6 நிமிஷங்கள் நடைபயணம் மேற்கொண்டுள்ளாா். இது உலகளவில் விண்வெளி வீராங்கனை ஒருவா் விண்வெளியில் மேற்கொண்ட அதிகபட்ச நடைபயணமாகும்.
விண்வெளியில் மாரத்தான் ஓடிய முதல் நபா் என்ற பெருமைக்கும் உரியவா் சுனிதா.