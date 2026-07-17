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உலகம்

ஜப்பான் அரச குடும்பத்தில் ஆண்களுக்கு மட்டுமே வாரிசு உரிமை

ஜப்பான் அரச குடும்பத்தில் ஆண்களுக்கு மட்டுமே வாரிசு உரிமை வழங்கும் சட்டத் திருத்தத்தை அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை நிறைவேற்றியது.

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Updated On :17 ஜூலை 2026, 11:57 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜப்பான் அரச குடும்பத்தில் ஆண்களுக்கு மட்டுமே வாரிசு உரிமை வழங்கும் சட்டத் திருத்தத்தை அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை நிறைவேற்றியது.

புதிய சட்டத்திருத்தத்தின்படி, தந்தைவழி ரத்தவழியில் வந்த ஆண்கள் மட்டுமே நாட்டின் அரசராகப் பொறுப்பேற்க முடியும். அவ்வாறு தற்போதைய அரசா் நருஹிட்டோவுக்குப் பின் அவரின் தம்பியும், அதைத் தொடா்ந்து அவரின் 19 வயது மகனுமான இளவரசா் ஹிசாஹிட்டோவும் அடுத்தடுத்த வாரிசுகளாக வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனா்.

அரசா் நருஹிட்டோவின் 24 வயது மகள் இளவரசி ஐகோ மக்கள் மத்தியில் நன்மதிப்பையும் வரவேற்பையும் பெற்றிருந்தாலும், பெண்ணாகப் பிறந்த ஒரே காரணத்துக்காக அடுத்த அரசியாகும் தகுதியை இழந்துள்ளாா். இதற்கு அந்நாட்டு பெண்ணியவாதிகள், சமூக ஆா்வலா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் எதிா்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

அதேநேரம், சாதாரண குடிமக்களைத் திருமணம் செய்யும் இளவரசிகள் தங்களின் அரச பதவியைத் துறக்காமல், தக்கவைத்துக் கொள்ளவும் இச்சட்ட திருத்தத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

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