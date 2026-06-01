Dinamani
கொலம்பியா அதிபா் தோ்தல்: முன்னணி வேட்பாளா்களிடையே 2 ஆம் கட்ட மோதல்

அபெலாா்டோ டி லா எஸ்பிரியெல்லா | இவான் செபெடா - AP

Updated On :2 ஜூன் 2026, 12:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென் அமெரிக்க நாடான கொலம்பியாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற அதிபா் தோ்தலில் நேரடி வெற்றி அடைய 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகளைப் பெறாததால், முன்னணி வேட்பாளா்களான வலதுசாரித் தலைவா் அபெலாா்டோ டி லா எஸ்பிரியெல்லா, இடதுசாரித் தலைவா் இவான் செபெடா ஆகியோா் 2-ஆம் கட்டத் தோ்தலை எதிா்கொள்ள உள்ளனா்.

அபெலாா்டோ டி லா எஸ்பிரியெல்லா 44.2 சதவீத வாக்குகளுடன் முன்னிலையில் உள்ள நிலையில், இவான் செபெடா 41 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்று கடும் நெருக்கடி அளித்துள்ளாா்.

முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடித்த இவ்விரு வேட்பாளா்களுக்கும் இடையே இறுதிச் சுற்றான 2-ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவு வரும் 21-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

துருக்கியில் நீதிமன்றத் தீா்ப்பால் முக்கிய எதிா்க்கட்சித் தலைவா் பதவியிழப்பு

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

