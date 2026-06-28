ஆப்பிரிக்காவில் பரவும் எபோலா தொற்றுக்கு தடுப்பூசி தயாரிப்பில் அமெரிக்கா தீவிரம்...

ஆப்பிரிக்க நாடுகளான காங்கோ குடியரசு மற்றும் உகாண்டாவில் பரவும் ‘புண்டிபுகியோ’ வகை எபோலா தொற்றுக்கான தடுப்பூசியைக் கண்டறியும் பணிகளை அமெரிக்கா தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
இக்குறிப்பிட்ட எபோலா வகைக்கு தற்போதைக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள் அல்லது மருந்துகள் இல்லாததால், புதிய தடுப்பூசி தயாரிப்பு திட்டங்களை வரவேற்பதாக அமெரிக்க சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், 2,500 அதிவேக பரிசோதனைக் கருவிகளையும் ‘எம்பிபி134’ என்ற பரிசோதனை மருந்தை அவசர கால பயன்பாட்டுக்காகவும் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு அனுப்ப அமெரிக்கா நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதற்கு மத்தியில், காங்கோ குடியரசுக்கு சா்வதேச நிதியம் (ஐஎம்ஃப்) சுமாா் 34.85 கோடி டாலா் நிதியுதவி வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
Summary
US intensifies efforts to develop a vaccine for the Ebola outbreak spreading in Africa.
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