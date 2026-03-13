ரஷிய கச்சா எண்ணெய்: இந்தியாவைப் போல பிற நாடுகளுக்கும் அமெரிக்கா அனுமதி

ரஷியா கச்சா எண்ணெய்யை வாங்கிக் கொள்ள இந்தியாவுக்கு தற்காலிக அனுமதி அளித்ததுபோல, பிற நாடுகளும் ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் செய்துகொள்ள அமெரிக்கா தற்போது அனுமதி அளித்துள்ளது.

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :13 மார்ச் 2026, 8:39 pm

ரஷியா கச்சா எண்ணெய்யை வாங்கிக் கொள்ள இந்தியாவுக்கு தற்காலிக அனுமதி அளித்ததுபோல, பிற நாடுகளும் ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் செய்துகொள்ள அமெரிக்கா தற்போது அனுமதி அளித்துள்ளது.

மேற்காசிய போா் நிலவரம் காரணமாக, கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு மற்றும் விலை உயா்ந்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த நடவடிக்கையை அமெரிக்கா மேற்கொண்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அமெரிக்க நிதியமைச்சா் ஸ்காட் பெஸென்ட் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘ஈரான்ஆட்சியாளா்களால் ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையற்ன்மை மற்றும் அச்சுறுத்தலுக்கு அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தீா்வு கண்டுவரும் சூழலில், கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவதை உறுதி செய்யவும், உலகளாவிய நிலைத்தன்மையை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் உறுதியான நடவடிக்கைகளை அமெரிக்கா மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில், ஏற்கெனவே கப்பலில் ஏற்றப்பட்ட ரஷிய கச்சா எண்ணெய்யை உலக நாடுகள் வாங்கிக்கொள்ள அமெரிக்க நிதியமைச்சகம் தற்காலிக அனுமதியை வழங்குகிறது.

இந்தக் குறுகிய கால நடவடிக்கை, தற்போது போக்குவரத்தில் உள்ள எண்ணெய்க்கு மட்டுமே பொருந்தும். ஏனெனில், இது ரஷிய அரசுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிதிப் பலனை அளித்துவிடாது.

அதிபா் டிரம்ப்பின் கொள்கைகள் காரணமாக அமெரிக்காவில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தி சாதனை அளவுக்கு உயா்ந்துள்ளது. இது உள்நாட்டில் எரிபொருள் விலையைக் குறைக்க உதவியுள்ளது. எண்ணெய் விநியோகம் மற்றும் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள தற்போதைய இடையூறு தற்காலிகமானதே. நீண்டகால அடிப்படையில், இது நமது நாட்டுக்கும், பொருளாதாரத்துக்கு மிகப்பெரிய நன்மையை விளைவிக்கும்’ என்று குறிப்பிட்டாா்.

முன்னதாக, ரஷியாவிடமிருந்து கப்பலில் ஏற்றப்பட்டு போக்குவரத்தில் உள்ள கச்சா எண்ணெய்யை கொள்முதல் செய்துகொள்ள இந்தியாவுக்கு கடந்த மாா்ச் 5-ஆம் தேதி அமெரிக்கா அனுமதி அளித்தது. அதுதொடா்பாக அமெரிக்க நிதியமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘இந்திய சட்டங்களின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நிறுவனமும் மாா்ச் 5-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12.01 முதல் ஏப்ரல் 4-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12.01 மணி வரை ரஷியாவிடமிருந்து கப்பல்கள் மூலம் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் பெட்ரோலியப் பொருள்களை கொள்முதல் செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. அதே நேரம், ஈரான் மற்றும் ஈரான் அரசுடன் தொடா்புடைய செயல்பாடுகள் மற்றும் ஈரானிய பொருள்கள் உள்பட அமெரிக்க அரசின் நிா்வாக உத்தரவு மூலம் தடை செய்யப்பட்ட எந்தவொரு பரிவா்த்தனை அல்லது நடவடிக்கைகளுக்கு அனுமதி கிடையாது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

அமெரிக்க அதிபராக இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்ற டிரம்ப், இந்தியா உள்ளிட்ட 60 நாடுகள் மீது பரஸ்பர வரி விதிப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டாா். பரஸ்பர வரி விதிப்பு என்ற அடிப்படையில் இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்கள் மீது முதலில் 25 சதவீத வரியை டிரம்ப் விதித்தாா். பின்னா், ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் செய்வதன் மூலம் உக்ரைன் போருக்கு உதவுவதாகக் கூறி, இந்திய பொருள்கள் மீது மேலும் 25 சதவீத வரியை டிரம்ப் விதித்தாா். மேலும், ரஷிய கச்சா எண்ணெயை கொள்முதல் செய்த இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உள்பட பல்வேறு நாடுகளின் நிறுவனங்கள் மீதும் பொருளாதார தடையை அமெரிக்கா விதித்தது.

பின்னா், உலக நாடுகள் மீதான பரஸ்பர வரி விதிப்புக்கு எதிரான அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றத் தீா்ப்பைத் தொடா்ந்து, அனைத்து நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்கள் மீது புதிய சீரான 10 சதவீத பரஸ்பர வரியை அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் விதித்தாா். இந்தச் சூழலில், ரஷிய கச்சா எண்ணெய்யை தற்காலிகமாக வாங்கிக்கொள்ள உலக நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி அளித்துள்ளது.

பெட்டிச் செய்தி...

தடை விதிக்கப்பட்ட ரஷிய எண்ணெய்யை விற்க அனுமதி

மேற்காசிய போா் நிலவரம் காரணமாக உலக அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயா்ந்து வருவதால், பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட்ட ரஷிய எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கான தடையை விலக்கி, அவற்றின் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருள்களை உலக நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்வதற்கு அனுமதிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்தது.

இந்த ரஷிய நிறுவனங்கள் தங்கள் எண்ணெய்யை அடுத்த மாதத்துக்கு விற்பனை மற்றும் விநியோகம் செய்துகொள்ள இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமெரிக்க நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்தது.

