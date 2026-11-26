நள்ளிரவில் மீண்டும் காஸா மீது இஸ்ரேல் வான்வழித் தாக்குதல்! 8 பேர் பலி!
நள்ளிரவில் காஸா நகரத்தின் மீதான இஸ்ரேலிய படைகளின் வான்வழித் தாக்குதல்களில் 8 பேர் கொல்லப்பட்டது குறித்து...
நள்ளிரவில் காஸா நகரத்தின் மீதான இஸ்ரேலிய படைகளின் வான்வழித் தாக்குதல்களில் 8 பாலஸ்தீனர்கள் கொல்லப்பட்டனர்... - AP
நள்ளிரவில் காஸா நகரத்தின் மீது இஸ்ரேலிய படைகள் நடத்திய வான்வழித் தாக்குதல்களில் 8 பேர் கொல்லப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காஸா நகரம் மற்றும் மத்திய காஸா பகுதிகளைக் குறிவைத்து கடந்த புதன்கிழமை (நவ. 26) இரவு முதல் வியாழக்கிழமை அதிகாலை வரை இஸ்ரேலிய படைகள் வான்வழித் தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தத் தாக்குதல்களில், 8 பாலஸ்தீனர்கள் கொல்லப்பட்டதாக, காஸாவின் சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், தெயிர் அல்-பலாஹ் பகுதியிலுள்ள அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பின் மீதான தாக்குதலில் அங்கு வசித்து வந்த பாலஸ்தீன தம்பதி கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இஸ்ரேலிய படைகளின் தாக்குதலில், ஹமாஸ் அமைப்பின் பொருளாதாரம் மற்றும் கல்வி விவகாரங்களின் அதிகாரியான காலெத் அபு நடா என்பவர் கொல்லப்பட்டதாக, பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இஸ்ரேல் காட்ஸ் ஆகியோர் கூட்டறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.
இதையடுத்து, தாக்குதல்கள் மூலம் 3 பயங்கரவாதிகளைக் கொன்றதாகக் கூறிய இஸ்ரேல் ராணுவம், அதுபற்றிய விரிவான தகவல்கள் வெளியிடுவதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் காஸா மீதான இஸ்ரேலின் போரில், ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் உள்பட சுமார் 74,700-க்கும் அதிகமான பாலஸ்தீனர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
மேலும், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தலைமையில் ஹமாஸ் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே கடந்த 2025 அக்டோபரில் அமைதி ஒப்பந்தம் அமலுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டதற்குப் பிறகான இஸ்ரேலிய தாக்குதல்களில் மட்டும் 1,600-க்கும் அதிகமான பாலஸ்தீனர்கள் கொல்லப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
It has been reported that 8 people were killed in airstrikes carried out by Israeli forces on Gaza City in the middle of the night.
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