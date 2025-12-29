சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரை நியமிக்கவும், நீக்கம் செய்வதற்கும் தமிழக அரசுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் மசோதாவை குடியரசுத் தலைவா் திரௌபதி முா்மு திருப்பி அனுப்பியுள்ளாா்.
1923-ஆம் ஆண்டின் சென்னை பல்கலைக்கழகச் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்து கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஏப். 25- இல் தமிழக சட்டப்பேரவையில் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த மசோதா அதே ஆண்டு ஏப். 28 ஆம் தேதி ஆளுநா் ஆா்.என். ரவியின் ஒப்புதலுக்கு தமிழக அரசால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
இந்த மசோதாவில், 1923 -ஆம் ஆண்டின் சென்னை பல்கலைக்கழகச் சட்டத்தில் துணைவேந்தரை நியமிக்கும் அதிகாரத்தில் ‘வேந்தா்’ என்று குறிப்பிடும் இடத்தில் (தமிழக) ‘அரசு’ என்று திருத்தம் செய்யப்பட்டது. துணைவேந்தரை நீக்கும் அதிகாரமும் கூடுதலாக சோ்க்கப்பட்டது. உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி மற்றும் தலைமைச் செயலா் அந்தஸ்தில் உள்ள அதிகாரியைக் கொண்ட குழுவின் விசாரணை அறிக்கை மூலம் அரசு ஆணையால் மட்டுமே துணைவேந்தா் நீக்கப்படுவாா் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. மேலும், தமிழக அரசின் நிதித் துறைச் செயலா் அல்லது சட்டத் துறைச் செயலரை சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் சிண்டிகேட் உறுப்பினராகச் சோ்ப்பது குறித்தும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த மசோதாவை குடியரசுத் தலைவரின் பரிசீலனைக்காக ஆளுநா் ரவி பரிந்துரை செய்தாா். இந்நிலையில், மசோதாவை குடியரசுத் தலைவா் திரௌபதி முா்மு நிராகரித்து திருப்பி அனுப்பியுள்ளதாக ஆளுநா் மாளிகை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
‘நாடாளுமன்ற சட்டத்தின்கீழ் இயற்றப்பட்டு, பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் (யுஜிசி) விதிகளுக்கு முரணாக இருக்கும் மசோதாக்கள் மாநில சட்டபேரவை வரம்புக்கு அப்பாற்பட்டதாக கருதப்படும். ஆகவே, இத்தகைய மசோதாக்கள் குடியரசுத் தலைவரின் பரிசீலனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன’ என ஆளுநா் ரவி முன்பு குறிப்பிட்டிருந்தாா்.