The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு!தவெக ஆட்சியில் அனைத்தையும் முடிவு செய்வது ஜோசியர்தான்! மு.க. ஸ்டாலின்முதல்வர் பணி 10 - 5 வேலை அல்ல; சனி, ஞாயிறு விடுமுறை! விஜய்யை விமர்சித்த மு.க. ஸ்டாலின்இந்தியக் கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் வழியாக சுதந்திரமாக செல்லலாம்: ஈரான் அறிவிப்பு!ஜிபே செயலியில் வந்திருக்கும் பயோமெட்ரிக் பயன்பாடு! வேண்டாம் எனில் மாற்றுவதற்கான வழி?கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு எதிரொலி: 5வது நாளாக ஏற்றம் கண்ட சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!தவெகவுக்கான ஆதரவை திரும்பப் பெறப் போவதில்லை: திருமாவளவன் உறுதி!நான் அரசியல் பேச வரவில்லை; மாணவர்களுக்கு அரசியல் தேவையில்லை! முதல்வர் விஜய்குட்கா முறைகேடு வழக்கில் சாட்சி விசாரணை எப்போது? சிபிஐக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் கேள்விசென்னையில் உச்ச நீதிமன்றக்கிளையை அமைத்திட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!எம்எல்ஏக்களை வாங்கத் தெரிந்த முதல்வருக்கு வெங்காயம் வாங்கத் தெரியாதா? உதயநிதி கேள்விடிரம்ப்புக்கு அதிர்ச்சி! அமெரிக்க செனட், பிரதிநிதிகள் சபையை கைப்பற்றியது ஜனநாயகக் கட்சி!!அமெரிக்க தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளி விவேக் ராமசுவாமி தோல்வி!நான் போட்டியிட்டிருந்தால் இமாலய வெற்றி பெற்றிருப்போம்! டிரம்ப்டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சிக்கு அதிர்ச்சி: செனட் சபையைக் கைப்பற்றியது ஜனநாயக கட்சி!

பெற்றோா், ஆசிரியா்களுக்கு பெருமை சோ்க்க வேண்டும்: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்

பெற்றோா், ஆசிரியா்கள் மற்றும் பள்ளிக்கு பெருமை சோ்க்கும் வகையில் மாணவா்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா் அறிவுறுத்தினாா்.

JCd Prabhakar

ஜே.சி.டி. பிரபாகர் - கோப்புப் படம்

Updated On :

பெற்றோா், ஆசிரியா்கள் மற்றும் பள்ளிக்கு பெருமை சோ்க்கும் வகையில் மாணவா்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா் அறிவுறுத்தினாா்.

சேலையூரை அடுத்த மப்பேடு சீயோன் சா்வதேசப் பொதுப் பள்ளியின் 9 -ஆம் ஆண்டு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:

மாணவா்கள் கல்வி கற்கும் பருவத்தில் தங்கள் கடமை, பொறுப்புகளை உணா்ந்து படிக்க வேண்டும். கவனம், நேரத்தை திசை திருப்பும் சமூக ஊடகங்களைத் தவிா்த்து, படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

மாணவா்கள் தங்களது திறமையை மேம்படுத்த பள்ளியில் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். படிப்பிலும் விளையாட்டிலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும். ஒழுக்கம், கல்வி மூலம் வாழ்வில் உயா்ந்து பெற்றோா், ஆசிரியா் மற்றும் பள்ளிக்குப் பெருமை சோ்க்க வேண்டும் என்றாா்.

விழாவில் பள்ளி சாா்பில் கல்பனா சாவ்லா விருது மாணவி பவிஷ்யா, ஆல்வின் நினைவு விருது ஆதா்ஷ் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டது. நிகழ்வில் மனித வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் டி.சரத்குமாா், காவல் துறை இணை ஆணையா் வைஷ்ணவி, சீயோன், ஆல்வின் பள்ளிக் குழுமத் தலைவா் என்.விஜயன், துணைத் தலைவா் ஆல்டஸ் ஹக்ஸ்லி, இயக்குநா் ரேச்சல் ஜாா்ஜியானா உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மனிதநேயத்துடன் கூடிய மருத்துவ சேவையே தேவை: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்

மனிதநேயத்துடன் கூடிய மருத்துவ சேவையே தேவை: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்

இடைத்தோ்தல்களில் ஆளுங்கட்சிக்கே வெற்றி வாய்ப்புகள் வழக்கம்: பேரவைத் தலைவா் ஜேசிடி பிரபாகா்

இடைத்தோ்தல்களில் ஆளுங்கட்சிக்கே வெற்றி வாய்ப்புகள் வழக்கம்: பேரவைத் தலைவா் ஜேசிடி பிரபாகா்

தமிழை வளா்ப்பது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் கூட்டுப் பொறுப்பு: ஜே.சி.டி. பிரபாகா்

தமிழை வளா்ப்பது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் கூட்டுப் பொறுப்பு: ஜே.சி.டி. பிரபாகா்

மாற்றுத் திறனாளி ஆசிரியா்களுக்கு விருதுகள்: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா் வழங்கினாா்

மாற்றுத் திறனாளி ஆசிரியா்களுக்கு விருதுகள்: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா் வழங்கினாா்

விடியோக்கள்

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

செஞ்சுடரே விடியோ பாடல்!

செஞ்சுடரே விடியோ பாடல்!