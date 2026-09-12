The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
புது தில்லி பிரகடனம் 2026: பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் ஒருமனதாக ஏற்பு!மின் தேவையை சமாளிக்க கூடுதல் மின்சாரம் கொள்முதல்: தமிழக அரசு அறிவிப்பு!புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும்: சீமான் வலியுறுத்தல்!மதுரையில் அரசு மரியாதையுடன் சாலமன் பாப்பையா உடல் தகனம்!பிரிக்ஸ் மாநாடு: உக்ரைனில் ஐரோப்பிய படைகள், ரஷியா உடன் போருக்கு வழி! - புதின் எச்சரிக்கை!இந்திய தேர்தல் நடைமுறை உலகின் வெளிப்படையான நடைமுறைகளில் ஒன்று: தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர்பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு! சீன அதிபருடன் வரும் உணவு ருசி தேர்வாளர் குழு! ஆச்சரிய தகவல்தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையாவுக்கு முழு அரசு மரியாதை!பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு! தில்லி வந்தார் சீன அதிபர் ஜின்பிங்! வங்கிக் கடன் ஆவணங்களைப் பதிவு செய்ய புதிய நடைமுறை செப். 15 முதல் அமல் ஓட்டுநர் உரிமம், வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் இனி ஆன்லைனில் பதிவிறக்கலாம்தில்லியில் இன்று பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு தொடக்கம்: பிரதமா் மோடி, புதின், ஷி ஜின்பிங் உள்ளிட்ட தலைவா்கள் பங்கேற்பு6 சிறப்பு விரைவு ரயில்களுக்கு கால நீட்டிப்பு திருப்பதி திருக்குடை ஊா்வலம்: சென்னையில் நாளை போக்குவரத்து மாற்றம்நேபாளம்: மறுகட்டமைப்புக்கு ரூ.45,700 கோடி தேவை - வெளியுறவு அமைச்சகம்

வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கான முதல்கட்ட சீரற்ற ஒதுக்கீடு

வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கான முதல்கட்ட சீரற்ற ஒதுக்கீடு

Published On :

மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதி இடைத் தோ்தலுக்காக வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கான முதல்கட்ட சீரற்ற ஒதுக்கீடு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய மற்றும் மாநில கட்சி நிா்வாகிகள் முன்னிலையில் ஆட்சியா் மு. வீரப்பன் தலைமையில் மறைமலைநகா் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

தோ்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பின்படி, இடைத்தோ்தலுக்காக வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கான முதல்கட்ட சீரற்ற ஒதுக்கீடு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய மற்றும் மாநில கட்சி நிா்வாகிகளின் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. அப்போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.கணேஷ்குமாா், தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் மற்றும் வருவாய் கோட்டாட்சியா் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கட்டுமானத் தொழிலாளா்களுக்கு மாநில, மாவட்ட அளவில் வெற்றி விருதுகள்: அமைச்சா் ஜா.முகமது பா்வேஸ் அறிவிப்பு

கட்டுமானத் தொழிலாளா்களுக்கு மாநில, மாவட்ட அளவில் வெற்றி விருதுகள்: அமைச்சா் ஜா.முகமது பா்வேஸ் அறிவிப்பு

வாக்குப்பதிவில் ‘ஏ.ஐ’, இணைய வசதிகளைச் செயல்படுத்த முடியாது: இந்திய தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா்

வாக்குப்பதிவில் ‘ஏ.ஐ’, இணைய வசதிகளைச் செயல்படுத்த முடியாது: இந்திய தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா்

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் இணைய இணைப்பு வசதி கிடையாது: தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா்

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் இணைய இணைப்பு வசதி கிடையாது: தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா்

மருத்துவா்களுக்கு இனி தனித்துவ அடையாள எண்: போலிகளைத் தடுக்க புதிய வரைவுத் திட்டம்

மருத்துவா்களுக்கு இனி தனித்துவ அடையாள எண்: போலிகளைத் தடுக்க புதிய வரைவுத் திட்டம்

விடியோக்கள்

எவனா இருந்தாலும் விடமாட்டோம்! - மேயர் பிரியா

எவனா இருந்தாலும் விடமாட்டோம்! - மேயர் பிரியா

”குலுக்கல் முறையில் பக்தர்களுக்கு பாஸ்!” மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி

”குலுக்கல் முறையில் பக்தர்களுக்கு பாஸ்!” மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி