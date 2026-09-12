வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கான முதல்கட்ட சீரற்ற ஒதுக்கீடு
வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கான முதல்கட்ட சீரற்ற ஒதுக்கீடு
மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதி இடைத் தோ்தலுக்காக வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கான முதல்கட்ட சீரற்ற ஒதுக்கீடு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய மற்றும் மாநில கட்சி நிா்வாகிகள் முன்னிலையில் ஆட்சியா் மு. வீரப்பன் தலைமையில் மறைமலைநகா் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
தோ்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பின்படி, இடைத்தோ்தலுக்காக வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கான முதல்கட்ட சீரற்ற ஒதுக்கீடு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய மற்றும் மாநில கட்சி நிா்வாகிகளின் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. அப்போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.கணேஷ்குமாா், தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் மற்றும் வருவாய் கோட்டாட்சியா் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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