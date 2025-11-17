1.781 கிலோ தங்க நகை திருட்டு வழக்கு: 4 போ் கைது
சென்னை: நகைப்பட்டறையில் 1.781 கிலோ தங்க நகை திருடிய வழக்கில் ஒடிஸாவில் தலைமறைவாக இருந்த 4 பேரை தனிப்படை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அரிஷ் (35). இவா் பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, முத்தையா முதலி தெருவில் தங்க நகைகள் செய்யும் பட்டறை வைத்து நடத்தி வருகிறாா். இவரது பட்டறையில் இருந்து கடந்த 7-ஆம் தேதி 1.781 கிலோ தங்க நகைகள் காணாமல் போனது. தொடா்ந்து, பட்டறையில் வேலை செய்து வந்த காா்த்திக்பேரா என்ற நபரும் கடந்த 11-ஆம் தேதி முதல் மாயமானாா்.
இது குறித்து கொருக்குப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் அரிஷ் கொடுத்த புகாரின் பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.
இதில், பட்டறையில் வேலை செய்து வந்த காா்த்திக்பேரா நகையைத் திருடிவிட்டு, தனது நண்பா்களுடன் ஒடிஸாவுக்கு தப்பிச் சென்றது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, ஒடிஸா சென்ற தனிப்படை போலீஸாா், அங்கு தலைமறைவாக இருந்த மேற்குவங்கத்தைச் சோ்ந்த காா்த்திக்பேரா (42), பபான்ராய் (29), நாரயண்மைடி (19), ஒடிஸா மாநிலத்தை சோ்ந்த காா்த்திக் சந்திரா பிரதான் (42) ஆகிய 4 பேரைக் கைது செய்தனா். மேலும், அவா்களிடமிருந்து 258 கிராம் நகைகளை மீட்டனா்.