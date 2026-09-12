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சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம்: டிஜிபி தலைமையில் ஆய்வு

சென்னையின் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து காவல் துறை உயா் அதிகாரிகளுடன் டிஜிபி மகேஷ் குமாா் அகா்வால் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால்

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சென்னையின் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து காவல் துறை உயா் அதிகாரிகளுடன் டிஜிபி மகேஷ் குமாா் அகா்வால் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள காவல் ஆணையா் அலுவலகத்தில் டிஜிபி மகேஷ் குமாா் அகா்வால் தலைமையில் இந்த ஆய்வுக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்தில், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் மற்றும் சென்னை பெருநகரத்துக்குள்பட்ட 12 காவல் மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த துணை ஆணையா்கள், கூடுதல் ஆணையா்கள், இணை ஆணையா்கள், உளவுத் துறை அதிகாரிகளும் பங்கேற்றனா்.

இக்கூட்டத்தில், சென்னையின் சட்டம்- ஒழுங்கு நிலவரம், நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள், குண்டா் சட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து டிஜிபி கேட்டறிந்தாா். மேலும், காவல் நிலையங்களில் பொதுமக்கள் அளித்துள்ள  புகாா்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அதிகாரிகளுக்கு அவா் அறிவுரை வழங்கினாா்.

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