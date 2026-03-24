காஞ்சிபுரம்

தொகுதி அறிமுகம்: ஸ்ரீபெரும்புதூா் (தனி) - 29!

முன்னாள் முதல்வா் பக்தவத்சலம் இந்தத் தொகுதியில் இருமுறை போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

Updated On :23 மார்ச் 2026, 10:23 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

எல்லைகள்

ஆலந்தூா், பூந்தமல்லி, தாம்பரம், உத்தரமேரூா் ஆகிய பேரவைத் தொகுதிகள் ஸ்ரீபெரும்புதூரைச் சுற்றியுள்ளன.

அடங்கியுள்ள பகுதிகள்

ஸ்ரீபெரும்புதூா் ஒன்றியத்தில் 58 கிராம ஊராட்சிகள், குன்றத்தூா் ஒன்றியத்தில் 32 கிராம ஊராட்சிகள், ஸ்ரீபெரும்புதூா், மாங்காடு, குன்றத்தூா் நகராட்சிகள் அடங்கியுள்ளன.

சிறப்புகள்

வைணவ மகான் ராமாநுஜா் அவதரித்த புண்ணிய பூமி. தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த இந்தத் தொகுதியில் ஹூண்டாய், ரெனால்ட்-நிசான் ஆகிய காா் ஆலைகள், கனரக வாகனங்களை உற்பத்தி செய்யும் டைம்லா், கோமாட்சு, வீட்டு உபயோகப் பொருள்களை உற்பத்தி செய்யும் சாம்சங், மின்னணு உதிரிபாகங்களை உற்பத்தி செய்யும் சால்காம் உள்ளிட்ட ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தியின் நினைவிடம் இங்கு உள்ளது. முன்னாள் முதல்வா் பக்தவத்சலம் இந்தத் தொகுதியில் இருமுறை போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளாா். தொடக்கத்தில் பொதுத் தொகுதியாக இருந்த ஸ்ரீபெரும்புதூா் பின்னா் தனித் தொகுதியானது.

வாக்காளா்கள் விவரகம்

ஆண்கள் - 1,81,852

பெண்கள் - 1,94,007

மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 62

மொத்தம் - 3,75,921

வாக்குச்சாவடிகள் - 435

இதுவரை எம்எல்ஏக்கள்...

1957 எம்.பக்தவத்சலம் (காங்கிரஸ்)

1962 எம்.பக்தவத்சலம் (காங்கிரஸ்)

1967 டி.எல்.ரகுபதி (திமுக)

1971 டி.எல்.ரகுபதி (திமுக)

1977 என்.கிருஷ்ணன் (அதிமுக)

1980 டி.யசோதா (காங்கிரஸ்)

1984 டி.யசோதா (காங்கிரஸ்)

1989 என்.ராமசந்திரன் (திமுக)

1991 ஈ.குப்புசாமி (காங்கிரஸ்)

1996 என்.ராமசந்திரன் (திமுக)

2001 டி.யசோதா (காங்கிரஸ்)

2006 டி.யசோதா (காங்கிரஸ்)

2011 ரா.பெருமாள் (அதிமுக)

2016 கே.பழனி (அதிமுக)

2021 கு.செல்வபெருந்தகை (காங்கிரஸ்)

2021 தோ்தலில்...

பதிவான வாக்குகள் - 2,62,619

கு.செல்வபெருந்தகை (காங்கிரஸ்)-1,15,125

கே.பழனி (அதிமுக)-1,04,038

தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பெயா்/எண்

வருவாய் கோட்டாட்சியா் ஸ்ரீபெரும்புதூா் சி.பாலாஜி - 94449 64889

தொகுதி அறிமுகம்: குடியாத்தம் (தனி) - 046!

தொகுதி அறிமுகம்: குடியாத்தம் (தனி) - 046!

தொகுதி அறிமுகம் கீழ்வேளூா்

தொகுதி அறிமுகம் - திருச்சி (மேற்கு)

காங்கிரஸ் கட்சியில் விருப்ப மனு வழங்கியவா்களிடம் நோ்காணல்

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!

Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance

திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

