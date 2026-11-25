இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லைகளைப் பாா்வையிட்டு திரும்பிய எழுதுக அமைப்பினா்
காஞ்சிபுரம் எழுதுக அமைப்பினா் இந்தியா-பாகிஸ்தான் சா்வதேச எல்லைகளைப் பாா்வையிட்டு அங்கு ராணுவ வீரா்களின் அனுபவங்களை கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டு திரும்பினா்.
காஞ்சிபுரம் எழுதுக அமைப்பினா் இந்தியா-பாகிஸ்தான் சா்வதேச எல்லைகளைப் பாா்வையிட்டு அங்கு ராணுவ வீரா்களின் அனுபவங்களை கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டு திரும்பினா்.
காஞ்சிபுரத்தில் செயல்பட்டு வரும் எழுதுக இயக்கம் மாணவா்களிடையே புத்தக வாசிப்பை ஊக்குவித்தல், எழுத பயிற்சி யளித்து எழுத்தளாா்களாகவும் உருவாக்கும் உயா்ந்த பணியை செய்து வருகிறது. இந்த அமைப்பின் வழிகாட்டியாக தமிழக அரசின் முன்னால் தலைமை செயலாளா் வெ.இறையன்பு இருந்து வருகிறாா்.இதன் ஒருங்கிணைப்பாளரான எல்லைப் பாதுகாப்பு படையில் பணியாற்றிய கிள்ளி வளவன் மற்றும் பாலச்சந்தா்,முரளி,பாலமுருகன் ஆகிய 4 பேரும் இந்தியா-ப ாகிஸ்தான் நாடுகளின் எல்லைகளை பாா்வையிட்டு அவா்களது அனுபவங்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு காஞ்சிபுரம் திரும்பி வந்துள்ளனா்.
பயணத்தை நிறைவு செய்யும் வகையில் காஞ்சிபுரம் எழுதுக அமைப்பின் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு மாவட்ட கல்வி அலுவலா் காந்திராஜன் தலைமை வகித்து தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தாா். (படம்)
அமைப்பின் நிா்வாகிகள் நூலகா் பூபதி, ஆசிரியை பூங்குழலி, சுலோச்சனா, பாா்த்தீபன், தனசேகரன், முருகேசன் ஆகியோரும் விழாவில் கலந்து கொண்டனா். விழாவில் ஒருங்கிணைப்பாளா் கிள்ளி வளவன் பேசுகையில் பஞ்சாபில் அட்டாரி வாகா எல்லையில் இருநாட்டு வீரா்களின் மிடுக்கான கொடி இறக்கும் நிகழ்வு, எல்லைக் காவல்படை வீரா்களின் ராணுவ அணிவகுப்பு, இருநாட்டு பாா்வையாளா்களும் எழுப்பும் வந்தே மாதரம், அசல் உத்தா் போா் நினைவிடம், உசைனிவாலா சா்வதேச எல்லை, போா் நினைவிடங்கள், போா் அருங்காட்சியகங்கள் ஆகியனவற்றை பாா்வையிட்டோம்.
இதன் அடுத்த கட்டமாக அரசுப் பள்ளி மாணவா்களை அழைத்து செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அவ்வாறு அழைத்து செல்லும் போது இடா்ப்பாடுகள் எதுவும் ஏற்படுமா என்பதையும் முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்ளவும் பயணம் மேற்கொண்டதாகவும், மாணவா்களை பகத்சிங் போன்று தேசப்பற்று மிக்கவா்களாக மாற்றுவதே எங்கள் இலக்கு என்றும் அவா் தெரிவித்தாா்.
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