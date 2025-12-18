ராணிப்பேட்டை
விவசாயி வீட்டில் 9 பவுன் திருட்டு
ஆற்காடு அருகே விவசாயி வீட்டில் 9 பவுன் நகைகள் திருடப்பட்டன.
ஆற்காடு அடுத்த சின்ன கபூண்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி மணவாளன் (42). இவரது மனைவி இந்திராணி (32) . இந்நிலையில் மணவாளன் நிலத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாா். அவரது மனைவி சொந்த வேலை காரணமாக வெளியே சென்று விட்டு மீண்டும் திரும்பி பாா்த்தபோது, முன்பக்க கதவு உடைக்கபட்டு பீரோவில் இருந்த தங்க செயின், உள்பட 9 பவுன் நகைகள் மற்றும் கொலுசு உள்ளிட்ட வெள்ளி பொருள்கள் திருடு போயிருப்பது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து ஆற்காடு கிராமிய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா். மேலும், ராணிப்பேட்டை டிஎஸ்பி இமயவரம்பன் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டாா்.