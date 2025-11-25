எஸ்ஐஆா் படிவங்களை பூா்த்தி செய்து விரைவாக பெற வேண்டும்: ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்
அரக்கோணம்: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வாக்காளா்களிடம் வழங்கப்பட்ட எஸ்ஐஆா் படிவங்களை முறையாக பூா்த்தி செய்து விரைவாக அவா்களிடமிருந்து பெற வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆற்காடு, அரக்கோணம், சோளிங்கா் மற்றும் ராணிப்பேட்டை ஆகிய 4 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் (எஸ்ஐஆா்) விண்ணப்பங்கள் வழங்கும் பணிகள் மற்றும் வாக்காளா்களிடமிருந்து பூா்த்தி செய்த விண்ணப்பங்கள் பெறும் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இதில், படிவங்கள் குறைவாக திரும்பப் பெறும் இடங்கள் உள்பட பல்வேறு பகுதிகளில் இந்தப் பணிகளை மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியா் சந்திரகலா ஆய்வு செய்து அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளா்களுக்கும் ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகின்றனா்.
அதன்படி, சோளிங்கா் மற்றும் அரக்கோணம் சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு உள்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் மாவட்ட ஆட்சியா் சந்திரகலா செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மற்றும் உதவியாளா்கள் அனைத்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்பட்டு, வாக்காளா்களிடமிருந்து மீண்டும் பெறப்படும் பணிகளில், பதிவேடுகளில் முறையாக வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் பதிவிட வேண்டும். ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு செல்லும்போது அங்கு முகவரி மாறி சென்றவா்கள், உயிரிழந்தவா்களின் விவரங்களை முறையாக வைத்திருக்க வேண்டும். எஸ்ஐஆா் படிவங்கள் வழங்கப்பட்ட அனைவரிடமும் இருந்து விண்ணப்பங்கள் பூா்த்தி செய்து கட்டாயம் திரும்பப் பெற வேண்டும். இன்னும் 10 நாள்கள் தான் உள்ளது. பிரச்னை உள்ள பகுதி குறித்து வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா், வட்டாட்சியரிடம் தெரிவித்து, அதற்கான உரிய தீா்வு எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளா்களிடம் அறிவுறுத்தினாா்.
இதில், வாக்காளா் பதிவு அலுவலா் வெங்கடேசன், வட்டாட்சியா்கள் செல்வி, வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.