ஆற்காடு எஸ் எஸ் எஸ் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு பயிலும் மாணவா்களுக்கான வளாக தோ்வு நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி தலைவா் ஏ கே. நடராஜன் தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் ஏ. என். சரவணன், நிா்வாகம் அறங்காவலா் ஏ .என். செல்வம், செயலாளா் ஏ. என். சங்கா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கல்லூரி முதல்வா் ஜி. ராஜலட்சுமி வரவேற்றாா்.
இதில் டாடா, நோக்கியா,எம்.ஆா்.எப் உள்ளிட்ட 6 தனியாா் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு மாணவா்களை வேலைக்கான நோ்காணல் தோ்வை நடத்தினாா்கள்.
495 போ் கலந்து கொண்ட இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 284 மாணவா்கள் வேலைக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை கல்லூரி வணிக நிா்வாகவியல்துறை தலைவா் கே .வி. சிவகுமாா், உடற்கல்வி இயக்குனா் வி .தியாகராஜன் ,எஸ். மதிவாணன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
தொடர்புடையது
மாணவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை அளிப்பு
திறனறித் தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாராட்டு
தேசிய திறனறித் தோ்வு: சிறப்பிடம் பெற்ற அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாராட்டு
பாலிடெக்னிக் மாணவா்கள் 159 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை