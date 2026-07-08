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ராணிப்பேட்டை

உயா் கோபுர மின் விளக்குகள் இயக்கம்

ஆற்காடு அடுத்த தாஜ் புரா ஊராட்சிக்குட்பட்ட ஆற்காடு- ஆரணி புறவழி சாலை சந்திப்பு மற்றும் கிருஷ்ணாபுரம் ஆகிய இடங்களில் பொதுப்பணி துறை சாா்பில் ரூ. 20 லட்சத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட உயா் கோபுர மின்விளக்கு திறப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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மின் விளக்குகளை இயக்கி  வைத்த  எம் எல் ஏ  எஸ் எம். சுகுமாா்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு அடுத்த தாஜ் புரா ஊராட்சிக்குட்பட்ட ஆற்காடு- ஆரணி புறவழி சாலை சந்திப்பு மற்றும் கிருஷ்ணாபுரம் ஆகிய இடங்களில் பொதுப்பணி துறை சாா்பில் ரூ. 20 லட்சத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட உயா் கோபுர மின்விளக்கு திறப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு ஆற்காடு தொகுதி எம்எல்ஏ எஸ் எம். சுகுமாா் தலைமை வகித்து உயா் கோபுர மின்விளக்குகளை இயக்கி வைத்தாா்.

இந்த விழாவில் தாஜ் புரா முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவா் சேட்டு, பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்ததாரா், சுரேஷ், அதிமுக மாவட்ட மகளிா் அணி துணை செயலாளா் கோமதிரவி, தொழிலதிபா் டி,எல் ரவி, ஒன்றிய மாணவரணி செயலாளா் கே குலசேகரன் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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