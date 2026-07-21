Dinamani
தில்லியில் சிஜேபியின் போராட்டத்தில் பங்கேற்கத் தயார்! - மமதா பானர்ஜிசென்னையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம்! நீட் தேர்வு அறவே கூடாது என்பதுதான் சமரசமற்ற, உறுதியான நிலைப்பாடு: தவெக!தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் சோனம் வாங்சுக்!பிரதமர் வீடு அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ் கைது!ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் கைதுவீட்டு வசதி வாரியத் தலைவராக சிவா நியமனம்!
/
ராணிப்பேட்டை

மகளிா் நலச்சங்க வெள்ளி விழா: எம்எல்ஏ தொடங்கி வைத்தாா்

ஆற்காடு அன்னை இந்திரா பெண்கள் நலச்சங்கத்தின் 25-ஆவது ஆண்டு தொடக்க விழாவை எம்எல்ஏ எஸ்.எம்.சுகுமாா் தொடங்கி வைத்தாா்.

News image

விழாவை தொடங்கி வைத்த ஆற்காடு எம்எல்ஏ எஸ்.எம்.சுகுமாா்.

Updated On :22 ஜூலை 2026, 12:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆற்காடு அன்னை இந்திரா பெண்கள் நலச்சங்கத்தின் 25-ஆவது ஆண்டு தொடக்க விழாவை எம்எல்ஏ எஸ்.எம்.சுகுமாா் தொடங்கி வைத்தாா்.

அலுவலக வளாகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு சங்கத்தின் நிா்வாக இயக்குநா் டிஎல். ரவி தலைமை வகித்தாா். செயலாளா் பி.கோமதி ரவி முன்னிலை வகித்தாா். டிஎல்ஆா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முதல்வா் கௌதமன் வரவேற்றாா்.

விழாவில் ஆற்காடு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.எம்.சுகுமாா் தொடக்கவுரை ஆற்றினாா். விழாவில் வாலாஜா அதிமுக நகர செயலாளா் மோகன், துணைச் செயலாளா் ஏ.கே.சத்தாா், நகரமன்ற உறுப்பினா்கள் (வாலாஜா) முரளி, (ஆற்காடு) உதயகுமாா்மற்றும் சங்க உறுப்பினா்கள், மாணவ மாணவிகள், பொதுமக்கள் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆக. 2, 3 இல் வல்வில் ஓரி விழா: கொல்லிமலையில் மலைப்பாதை சீரமைப்பு

ஆக. 2, 3 இல் வல்வில் ஓரி விழா: கொல்லிமலையில் மலைப்பாதை சீரமைப்பு

அனந்தலை கிராம கல்குவாரிக்கு தடை: பாமக வலியுறுத்தல்

அனந்தலை கிராம கல்குவாரிக்கு தடை: பாமக வலியுறுத்தல்

டிஜிட்டல் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புப் பணி: ஈரோட்டில் ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்

டிஜிட்டல் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புப் பணி: ஈரோட்டில் ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்

பாமக கொடியேற்று விழா

பாமக கொடியேற்று விழா

விடியோக்கள்

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai