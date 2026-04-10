துத்திப்பட்டு ஊராட்சியில் தேமுதிக பொருளாளா் எல்.கே. சுதீஷ், எம்.பி. வெள்ளிக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
துத்திப்பட்டு ஊராட்சிக்கு வருகை தந்த எல்.கே. சுதீஷ், ஊராட்சித் தலைவா், திமுக நிா்வாகிகள் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள், முக்கிய பிரமுகா்களின் வீடுகளுக்கு சென்று சந்தித்து குடியாத்தம் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் பிரதாப்புக்கு ஆதரவு திரட்டினாா். தொடா்ந்து போ்ணாம்பட்டு தெற்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளா் எம்.டி.சீனிவாசன் தலைமையில் வாக்காளா்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தாா்.
ஊராட்சித் தலைவா் சுவிதா கணேஷ், துணைத் தலைவா் விஜய், ஊராட்சி வாா்டு உறுப்பினா்கள் அண்ணாதுரை, சுகன்யா பிரகாஷ், குமரேசன், பவானி விஜய், தேமுதிக ஒன்றிய செயலாளா் ஜான்சன், தேமுதிக நிா்வாகிகள் சிவா, அசோக், குமாா், அன்பு, திமுக ஒன்றிய அவைத் தலைவா் சிவக்குமாா், நிா்வாகிகள் யாக்கோபு, சந்திரகாசன், பாரதிதாசன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
ஆம்பூரில் ரயில்களை நிறுத்த பயணிகள் கோரிக்கை:
ஆம்பூா் பகுதியில் வசிக்கும் தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களை சோ்ந்த ரயில் பயணிகள் சங்கத்தைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகள், எம்.பி. சுதீஷை சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்தனா். கோரிக்கை மனு விவரம்: நெல்லை, தென்காசி, திருச்செந்தூா், நாகா்கோயில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி ஆகிய தென் மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த மக்கள் சுமாா் 5,000 குடும்பங்கள் பணி நிமித்தம் காரணமாக ஆம்பூா் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் வசித்து வருகின்றனா்.
இவா்கள் சொந்த குடும்ப திருமண விழாக்கள், மத சம்பந்தமான விழாக்களுக்கு சொந்த ஊா்களுக்கு செல்ல ஆம்பூரிலிருந்து 55 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள காட்பாடி ரயில் நிலையம் சந்திப்பு 35 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள ஜோலாா்பேட்டை ரயில் நிலைய சந்திப்புக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் ரயிலில் பயணம் செய்ய குறிப்பிட்ட ரயில்களை பிடிக்க 180 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள சேலம், 220 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள ஈரோடு ஆகிய ரயில் நிலைய சந்திப்புகளுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலையில் உள்ளனா். அதில் பெருத்த சிரமத்தை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. குறிப்பாக பெண்கள், குழந்தைகள், வயதானவா்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் சிரமத்துக்கு உள்ளாக வேண்டியுள்ளது. அதனால் மும்பை - நாகா்கோயில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (வண்டி எண் - 16339 மற்றும் 16340) ஆகிய ரயில்களை ஆம்பூா் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
