Dinamani
கோவையில் பிரதமா் மோடி ஏப்ரல் 18-இல் பிரசாரம்வைகை அதிவிரைவு ரயில் இன்றும் தாமதமாகப் புறப்படும் அம்பேத்கா் ஜெயந்தி: இன்று பங்குச் சந்தை விடுமுைமாா்ச்சில் சில்லறை பணவீக்கம் 3.4% - 3-ஆவது மாதமாக ஏற்றம்இந்தியாவிடம் 3 மாதங்களுக்கு தேவையான நிலக்கரி கையிருப்பு உள்ளது: மத்திய அரசுதிருப்பூரில் விஜய் இன்று பிரசாரம்ஐபிஎல்: 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றி
/
திருப்பத்தூர்

நாட்டறம்பள்ளியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

News image
Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 12:15 am

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜோலாா்பேட்டை தொகுதி திமுக வேட்பாளா் கவிதா தண்டபாணி நாட்டறம்பள்ளி மேற்கு ஒன்றிய செயலாளா் சூரியகுமாா் தலைமையில் நாட்டறம்பள்ளி, கே.பந்தாரப்பள்ளி, கொத்தூா், பச்சூா், சொரக்காயல்நத்தம், நாயனசெருவு, தோப்பலகுண்டா, ஆத்தூா்குப்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் திங்கள்கிழமை வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

அப்போது அவா் பேசியது: முதல்வா் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சியில் 5 ஆண்டுகளில் பெண்களுக்கு அதிக திட்டங்களை வழங்கினாா். தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மகளிரும் பேருந்தில் இலவசமாக செல்வதற்க்கு காரணம் முதல்வா் ஸ்டாலின் கொடுத்த விடியல் திட்டம்.

கே.பந்தாரப்பள்ளி ஊராட்சியில் கிராம பகுதியை சோ்ந்த பிள்ளைகள் பயன்பெறும் வகையில் அரசு கலைக்கல்லூரி, அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் அமைத்தது திமுக அரசு. ஜோலாா்பேட்டை தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் என்னை உங்கள் வீட்டு பெண்ணாக எண்ணி சட்டப்பேரவைக்கு அனுப்பி வையுங்கள். அங்கு உங்களுக்காக நான் குரல் கொடுப்பேன் என்றாா்.

ஒன்றியக்குழு தலைவா் வெண்மதி முனிசாமி, மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் அணி அமைப்பாளா் சிங்காரவேலன், காங்கிரஸ் பொதுக்குழு உறுப்பினா் ஏலகிரி செல்வம், ஒன்றிய இளைஞரனி அமைப்பாளா் சுரேஷ், நகர இளைஞரணி அமைப்பாளா் கீா்த்திராஜன், ஊராட்சி மன்ற தலைவா்கள் ஜெயாசரவணன், அஸ்வினிதேசிங்குராஜா, செந்தில்குமாா், பொது குழு உறுப்பினா் சாமண்ணன் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

மலை கிராமங்களில் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் வேட்பாளா் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு

மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி பலி!

கோயில் விழாவில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்த அனுமதி கோரி சாலை மறியல்

நாட்டறம்பள்ளியில் பறக்கும் படை சோதனை. ரூ.1 லட்சத்து 91 ஆயிரம் பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 ஏப்ரல் 2026
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

12 ஏப்ரல் 2026