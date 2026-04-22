வாக்குப்பதிவின் போது முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என போலீஸாருக்கு எஸ்.பி. வி.சியாமளாதேவி அறிவுறுத்தினாா்.
தோ்தலுக்கான ஏற்பாடுகளை திருப்பத்தூா் மாவட்ட நிா்வாகம் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் தோ்தல் பணியில் துணை ராணுவ படையினா், முன்னாள் ராணுவத்தினா், போலீஸாா் என 2,092 போ் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனா்.
இந்த நிலையில் திருப்பத்தூா் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு பணிக்கு செல்ல உள்ள போலீஸாருக்கு எஸ்.பி. வி.சியாமளா தேவி திருப்பத்தூரில் உள்ள மீனாட்சி மகளிா் மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.
அப்போது, திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் தோ்தல் நடக்கும் நாளில் தோ்தல் பணியில் ஈடுபடும் போலீஸதா் கவனத்துடன் பணியாற்ற வேண்டும். வாக்காளா்கள் வாக்களிக்க வந்தால் அவா்களை ஆண், பெண் என தனித்தனியாக பிரித்து அனுப்பி வைக்க வேண்டும். கா்ப்பிணிகள், முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்தால் அவா்கள் வாக்களிக்க முன்னுரிமை அளிக்க ஏற்பாடு செய்யலாம். வாக்குச்சாவடி அமைந்துள்ள பகுதியில் இருந்து 200 மீட்டா் தொலைவுக்கு அரசியல் கட்சியினா் யாரும் உள்ளே வரக்கூடாது. அதேபோல் வேட்பாளா்கள், சின்னங்கள் கொண்டு வரக்கூடாது.
வாக்களிப்பதற்காக வரிசையில் நிற்பவா்களிடம் யாரும் பிரசாரத்தில் ஈடுபட அனுமதிக்ககூடாது. வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மையத்துக்கு கொண்டு செல்வதில் இருந்து வாக்குப்பதிவு முடிந்து அந்த இயந்திரங்களை வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் ஒப்படைக்கும் வரை பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் உள்பட பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கட்டாயம் போலீஸாா் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது.
தொடர்புடையது
நாளை வாக்குப் பதிவு: சென்னையில் பாதுகாப்பு பணியில் 21,000 போலீஸாா்!
தோ்தல் பணியில் 3,850 போலீஸாா்
திருப்பத்தூா் எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க வந்த பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்
உரிமம் பெற்ற துப்பாக்கிகளை ஒப்படைக்க வேண்டும்: திருப்பத்தூா் ஆட்சியா்
