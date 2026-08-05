திருப்பத்தூா் மாவட்ட திமுக செயற்குழு கூட்டம்

திருப்பத்தூா் மாவட்ட திமுக செயற்குழுக் கூட்டம் வாணியம்பாயில் மாவட்ட அவைத் தலைவா் ஆனந்தன் தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் மாவட்டச் செயலாளா் க.தேவராஜி கலந்து கொண்டு கட்சி வளா்ச்சிப் பணிகள் குறித்து பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கி பேசினாா்.
மேலும் கூட்டத்தில் காவிரி, மேகதாது மற்றும் விவசாயிகள் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரச்னைகளை திசை திருப்பும் வகையில் எதிா்க்கட்சித்தலைவா் உதயநிதிஸ்டாலினை கைது செய்த தவெக அரசைக் கண்டித்தும், கருணாநிதியின் நினைவு நாளான வரும் 7 -ம் தேதிவெள்ளிக்கிழமை மாவட்டம் முழுவதும் வாா்டு, கிளைக்கழகங்கள் தோறும் அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும், வெள்ளிக்கிழமை திருப்பத்தூா் தூயநெஞ்சக் கல்லூரி முதல் கருணாநிதி சிலை வரை அமைதி பேரணியாக சென்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட உள்ளதால் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டுமென தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட, நகர, ஒன்றிய, பேரூா் கழக செயலாளா்கள், தலைமை செயற்குழு, பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள், மாவட்ட அணிகளின் அமைப்பாளா்கள் மற்றும் துணை அமைப்பாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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