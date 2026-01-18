வெள்ளகுட்டை எருதுவிடும் விழாவில் சீறிப் பாய்ந்த காளைகள்
வாணியம்பாடி அருகே வெள்ளக்குட்டை கிராமத்தில் தைப்பூசத் திருநாளை முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற எருது விடும் திருவிழாவில் 200-க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றன.
விழாவுக்கு ஊா் கவுண்டா் வா.கோதண்டபாணி தலைமை வகித்தாா். ஊா் நாட்டாண்மை கோனேரி ஜி.ராமமூா்த்தி, ஊராட்சிமன்ற தலைவா் டி.கவிதா திருமலை, முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் பலராமன் முன்னிலை வகித்தனா்.
விழாவை வாணியம்பாடி எம்எல்ஏ கோ.செந்தில்குமாா் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா். இதில் திருப்பத்தூா், வேலூா், கிருஷ்ணகிரி, ராணிபேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களிலிருந்து சுமாா் 200-க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்று ஓடின.
பரிசளிப்பு விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட மாநில சட்டதிட்ட குழு இணை செய்லாளரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான சி.ஞானசேகரன், நிா்ணயக்கப்பட்ட இலக்கினை குறைந்த வினாடிகளில் அதிவேகமாக ஓடி வெற்றிபெற்ற காளைகளின் உரிமையாளருக்கு முதல் பரிசாக ரூபாய் 1,22,222-ம், 2-ஆம் இடம் பிடித்த காளைக்கு 99,999-ம், 3-ஆம் இடம் பிடித்த காளைக்கு 77,777-ம் உள்பட 55 பரிசுகள் வழங்கினாா். வாணியம்பாடி டிஎஸ்பி மகாலட்சுமி தலைமையில் போலீஸாா் மற்றும் வட்டாட்சியா் சுதாகா் தலைமையில் வருவாய்துறையினா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனா். முடிவில் ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவா் ஆா்.கோபி நன்றி கூறினாா்.