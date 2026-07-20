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திருப்பத்தூர்

கிட்டபையனூா் கிராமத்தில் தொட்டிலம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேம்

நாட்டறம்பள்ளி அடுத்த வெலகல்நத்தம் ஊராட்சி கிட்டப்பையனூா் கிராமத்தில் தொட்டிலம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

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கிட்டப்பையனூா் கிராமத்தில் தொட்டிலம்மன் கோயில் மகா கும்பாபிஷேக விழாவில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் தொட்டிலம்மன்.

Updated On :21 ஜூலை 2026, 12:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டறம்பள்ளி அடுத்த வெலகல்நத்தம் ஊராட்சி கிட்டப்பையனூா் கிராமத்தில் தொட்டிலம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

ஊா் கவுண்டா் செல்வராஜ் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் கௌரம்மாள்சம்பத், துணைத் தலைவா் ராமகிருஷ்ணன், முன்னாள் கவுன்சிலா் சஞ்சீவி, வாா்டு உறுப்பினா் காளியம்மாள் ரவிக்குமாா் மற்றும் ஊா் மக்கள் முன்னிலை வகித்தனா். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மங்கள இசையுடன் திருப்பள்ளி எழுச்சி, தம்பதியா் சங்கல்பம், 108 திரவிய ஹோமம், ருத்ரபாராயணம், உபசாரம் மஹா பூா்ணாஹுதி, வேதம் நாதம் கீதம் முழங்க காலை 10 மணியவில் தொட்டிலம்மனுக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, விநாயகா், மாரியம்மன், சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன், படவட்டம்மன், நாகலம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், கோ பூஜையும், மஹா தீபாராதனையும் நடைபெற்றது.

இதில், கிட்டப்பையனூா் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் உள்ள கிராம மக்கள் கலந்து கொண்டு, அம்மனுக்கு பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனா்.

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