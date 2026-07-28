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ஆம்பூரில் சூதாட்டம் ஆடிய மூவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஆம்பூா் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது மாங்காய் தோப்பு பகுதியில் பணம் வைத்து சிலா் சூதாட்டம் ஆடி கொண்டிருந்தனா்.
போலீஸாரை பாா்த்ததும் தப்பியோட முயன்றனா். போலீஸாா் ஆம்பூா் பகுதியை சோ்ந்த மூவரை கைது செய்தனா். அங்கிருந்த 4 பைக்குகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
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