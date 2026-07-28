ஆம்பூா் அருகே விபத்தில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த தொழிலாளி திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மாதனூா் ஒன்றியம் வடபுதுப்பட்டு ஊராட்சியை சோ்ந்தவா் கூலித் தொழிலாளி செல்வம் (45). இவா் கடந்த 18-ந் தேதி ஆம்பூா் கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலை அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்க முயன்றாா்.
அப்போது அந்த வழியாக வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் அவா் மீது மோதியதில் காயமடைந்த அவா் ஆம்பூா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். மேல் சிகிச்சைக்காக தருமபுரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா்.
அங்கு அவா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா். ஆம்பூா் கிராமிய காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.
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